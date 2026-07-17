/AP Local Body Elections: పంచాయితీ ఎన్నిక సీట్ల విషయంలో జనసేన తగ్గేదేలే.. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కీలక వ్యాఖ్యలు!

AP Local Body Elections 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరికొన్ని రోజుల్లో పంచాయితీ (స్థానిక సంస్థల) ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల నేత, రాష్ట్ర మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫార్మూలా పనిచేయదని సీట్ల సర్దుబాటులో తగ్గి ఉండాల్సిన అవసరం లేదనే విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. అలాగే రాబోయే పంచాయితీ ఎన్నికల్లో జనసేన క్యాడర్కు ఈ సందర్భంగా దిశానిర్దేశం చేశారు.
మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడిన ముఖ్యాంశాలు..
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజలకు, కూటమికి ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి నిలబడ్డారని మనోహర్ గుర్తుచేశారు. ఆ నాడు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చివేసిందని మంత్రి మనోహర్ అన్నారు.
6 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే పరమావధిగా భావించి జనసేన పార్టీ కొన్ని స్థానాల్లో వెనక్కి తగ్గిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, అదే సూత్రం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వర్తిస్తుందని అనుకుంటే పొరపాటని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు.
జనసేన కొత్త ఫార్ములా..?
సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అనుసరించిన సీట్ల సర్దుబాటు ఫార్ములాను స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గుడ్డిగా అమలు చేయడం కుదరదని మంత్రి తేల్చిచెప్పారు. ఈ ఎన్నికల వ్యూహం, సమీకరణాలు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయని నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు.
గత కొన్నేళ్లుగా పార్టీ కోసం అహర్నిశలు శ్రమించిన, కష్టకాలంలో జెండా మోసిన జనసేన నాయకులకు, కార్యకర్తలకు ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు పూర్తి స్థాయిలో అవకాశం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పటికీ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయానికి వచ్చేసరికి జనసేన తన బలాన్ని నిరూపించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉందనే సంకేతాలను నాదెండ్ల మనోహర్ ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా పంపించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అటు కూటమిలోనూ, ఇటు రాజకీయ వర్గాల్లోనూ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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