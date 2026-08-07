AP Local Body Elections 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రాజకీయ వేడెక్కుతోంది. ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం (SEC) ఏర్పాట్లను వేగవంతం చేయగా, రాజకీయ పార్టీలు సైతం సమాయత్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల నిర్వహణలో అత్యంత కీలకమైన "పోలింగ్ పద్ధతి" (ఈవీఎంలా? బ్యాలెట్ బాక్సులా?) అనే అంశంపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.
ముఖ్య పరిణామాలు..
సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులకు క్షేత్రస్థాయిలో సిద్ధం కావాలని నిర్దేశించగా, కూటమి పార్టీలు ఏకపక్ష విజయం లక్ష్యంగా వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. మరోవైపు, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్సార్సీపీ కూడా ఈ ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని కార్యాచరణను అమలు చేస్తోంది.
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) అనిల్ చంద్ర పునేఠా అధికారులతో సమావేశమై ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించారు. మున్సిపల్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులతో ఇప్పటివరకు జరిగిన ఏర్పాట్లు, పెండింగ్ పనులపై చర్చించారు.
రాష్ట్రంలోని మొత్తం 123 మున్సిపాలిటీలు/కార్పొరేషన్లలో 23 చోట్ల, అలాగే 13,359 పంచాయతీల్లో 354 చోట్ల కోర్టు కేసులు, న్యాయపరమైన వివాదాలు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వీటిని త్వరగా పరిష్కరించేందుకు లీగల్ టీమ్లతో ఎస్ఈసీ చర్యలు వేగవంతం చేసింది.
ఓటర్ల జాబితా, రిజర్వేషన్లు: పంచాయతీల్లో ఓటర్ల జాబితాలను ఇప్పటికే ప్రకటించగా, డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక రాగానే రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియను చేపట్టాలని నిర్ణయించారు.
ఈవీఎంలా? బ్యాలెట్ పేపర్లా?
ఈ ఎన్నికల్లో సాంప్రదాయ పద్ధతిలో బ్యాలెట్ పేపర్లు/బాక్సులను వినియోగించాలా, లేక ఈవీఎం (EVM)ల వైపు వెళ్లాలా అనేదానిపై ఎన్నికల సంఘం కసరత్తు చేస్తోంది. ఎన్నికల నిర్వహణ వ్యయం, భద్రత, సమయం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని పోలింగ్ పద్ధతిపై ఎస్ఈసీ త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
గత సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో ఈవీఎంల పనితీరుపై దేశవ్యాప్తంగా వివిధ వాదనలు వినిపించడం, బ్యాలెట్ పేపర్లను మళ్లీ ప్రవేశపెట్టాలనే డిమాండ్లు పెరుగుతున్న తరుణంలో.. స్థానిక ఎన్నికల్లో ఎస్ఈసీ ఏ విధానానికి మొగ్గు చూపుతుందనేది రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
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