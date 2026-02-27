English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada
  • AP Mission vatsalya scheme: ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు..నెలనెలా వారి అకౌంట్లోకి రూ.1,750..అర్హతలు ఇవే!

AP Mission vatsalya scheme: ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు..నెలనెలా వారి అకౌంట్లోకి రూ.1,750..అర్హతలు ఇవే!

Mission Vatsalya Scheme in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనాథ, నిరాశ్రయులైన పిల్లలకు ప్రభుత్వం గొప్ప ఊరటనిస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అమలవుతున్న 'మిషన్ వాత్సల్య' పథకం కింద అర్హులైన పిల్లలకు నెలకు రూ.1,750 వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Feb 27, 2026, 03:55 PM IST

నిరాశ్రయులైన పిల్లల చదువు, సంరక్షణ బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ ఫండ్ ద్వారా ఈ నగదును నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు.

కోర్సుల వారీగా లభించే సాయం..
విద్యార్థులు చదివే చదువును బట్టి ప్రభుత్వం అందించే నెలవారీ భృతి మారుతుంటుంది. పాఠశాల విద్య (10వ తరగతి వరకు) ఐటీఐ, డిప్లోమా చదివే విద్యార్థులకు నెలకు రూ.1,250.. గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వారికి నెలకు రూ.1,500.. ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు (మెడికల్, ఇంజినీరింగ్ మొదలైనవి) చేసే విద్యార్థులకు నెలకు రూ.1,750.. చదువు పూర్తయ్యే వరకు లేదా గరిష్టంగా 25 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు మాత్రమే ఈ ఆర్థిక సాయం అందుతుంది.

ఎవరు అర్హులు?
ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందాలంటే కింది నిబంధనలు పాటించాలి. తీవ్రవాద హింస, సరిహద్దు కాల్పులు లేదా అంతర్గత అల్లర్ల కారణంగా తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన అనాథ పిల్లలకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థలో తప్పనిసరిగా చదువుతూ ఉండాలి. పిల్లలు నిరాశ్రయులు లేదా అనాథలని క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో తేలాలి.

దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
అర్హులైన వారు కింది పద్ధతిలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా స్థానిక ఎమ్మార్వో (MRO) లేదా ఎంపీడీవో (MPDO) కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీరు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత గ్రామ/వార్డు సచివాలయ అధికారులు మీ ఇంటికి వచ్చి పరిశీలన జరుపుతారు. అధికారులు నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ ద్వారా లబ్ధిదారుల ఎంపిక జరుగుతుంది.

కావాల్సిన పత్రాలు..
1) అనాథ ధృవీకరణ పత్రం (Orphan Certificate).
2) ఆధార్ కార్డు.
3) బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ జిరాక్స్.
4) ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం (Income Certificate).
5) విద్యాసంస్థ జారీ చేసిన బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్.

ap mission vatsalya schemeAndhra Pradesh Governmentap mission vatsalya scheme 2025Mission vatsalyaOrphaned children

