Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Vijayawada
  • /AP New Pension: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే న్యూస్..జూలై 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు పంపిణీ..

AP New Pension: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే న్యూస్..జూలై 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు పంపిణీ..

AP New Pension Release Date 2026: ఏపీలో ఎన్టీఆర్ భరోసా కొత్త పెన్షన్లపై కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. జూలై 1 నుంచే ఆ కొత్త పెన్షన్లను లబ్ధిదారులకు అందజేస్తున్నట్లు మంత్రి కొండప్లలి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఈ క్రమంలో జూలై నెలకు సంబంధించిన పెన్షన్ల పంపిణీ కోసం ఇప్పటికే రూ.2,711 కోట్ల నిధులను విడుదల చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 29, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:47 AM IST
AP New Pension: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే న్యూస్..జూలై 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు పంపిణీ..
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP New Pension: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే న్యూస్..జూలై 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు పంపిణీ..
Pension News14 min ago
2
Hyderabad Rains20 min ago
3
Senior Citizen Savings34 min ago
4
Plane Crash48 min ago
5
Cumin Water53 min ago