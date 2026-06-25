/AP Power Sector Jobs: ఏపీ నిరుద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. విద్యుత్ శాఖలో 629 పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

AP Power Sector Notification 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ యువతకు కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు యువతకు ఉపాధి కల్పించాలని నిర్ణయంతో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం 629 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ మేరకు విద్యుత్ సంస్థలు అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశాయి.
రాష్ట్ర ఇంధన శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఈ విషయమై మాట్లాడుతూ.. "గత కొంతకాలంగా ఉద్యోగాల కోసం నిరీక్షిస్తున్న యువతకు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంద"ని అన్నారు. రాబోయే రోజులు జాబ్ క్యాలెండర్ ద్వారా అత్యంత పారదర్శకంగా, ఎటువంటి అవినీతికి తావు లేకుండా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
విద్యుత్ శాఖలో ఖాళీల వివరాలు..
ఈ భార్తీ నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా ఏపీ ట్రాన్స్కో, ఏపీ జెన్కో లతోపాటు వివిధ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలలో (డిస్కమ్స్) ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 629 పోస్టులను విభజన చేసి వివిధ సంస్థలకు కేటాయించారు. ఏపీ ట్రాన్స్కోలో 200, ఏపీ జెన్కోలో 100, ఏపీఎస్పీడీసీఎల్లో 134, ఏపీసీపీడీసీఎల్లో 60, ఏపీఈపీడీసీఎల్లో 135 ఏఈఈ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించారు.
దరఖాస్తు తేదీలు
APSPDCL పరిధిలో దరఖాస్తులు: దక్షిణ ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (APSPDCL) పరిధిలోని పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులు జూన్ 30 నుండి జూలై 27 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ రిక్రూట్మెంట్లో ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికాం విభాగాల ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు పెద్ద పీట వేశారు. ఎలాంటి అక్రమాలకు తావులేకుండా పూర్తి పారదర్శక విధానంలో రిక్రూట్మెంట్ పరీక్షలు జరుగుతాయని ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక, ఆర్థిక ప్రగతిలో విద్యుత్ రంగం అత్యంత కీలకమైనది. ఈ నియామకాల ద్వారా అటు విద్యుత్ సంస్థల పనితీరు మెరుగవడమే కాకుండా, వేలాది కుటుంబాల్లో సరికొత్త వెలుగులు నిండనున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా లైబ్రరీలలో రాత్రింబవళ్లు కష్టపడుతున్న మధ్యతరగతి నిరుద్యోగ యువతకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. అర్హులైన అభ్యర్థులందరూ పట్టుదలను ఆయుధంగా చేసుకుని తమ కలల ఉద్యోగాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆకాంక్షిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook