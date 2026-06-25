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AP Power Sector Jobs: ఏపీ నిరుద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. విద్యుత్ శాఖలో 629 పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

AP Power Sector Notification 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ శాఖలో భారీగా అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీకి రంగం సిద్ధమైంది. ఈ రిక్రూట్మెంట్లో 629 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పోస్టుల భర్తీకి కూటమి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 25, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:23 PM IST
AP Power Sector Jobs: ఏపీ నిరుద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. విద్యుత్ శాఖలో 629 పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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