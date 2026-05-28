/AP Rain Alert: ఏపీలో నాలుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్.. ఉరుములు, పిడుగులతో అంతా అల్లకల్లోలం!

AP Rain Alert Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వాతావరణం వేగంగా మారుతోంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రాగల కొన్ని గంటల్లో తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పులు సంభవించవచ్చని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్రాలోని నాలుగు ప్రధాన జిల్లాల్లో రాబోయే 3 గంటల వ్యవధిలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తలు నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఎండీ) ప్రఖర్ జైన్ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. వాతావరణ తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుని సదరు జిల్లాలకు అధికారులు 'ఆరెంజ్ అలెర్ట్' ప్రకటించారు.
ప్రస్తుత వాతావరణ ఉపగ్రహాల సమాచారం ప్రకారం.. గోదావరి తీర ప్రాంతాలు మరియు పరిసర జిల్లాలపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది. కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి..ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోని ప్రజలు, ముఖ్యంగా గ్రామీణ, తీర ప్రాంతాల ప్రజలు రాబోయే కొన్ని గంటల పాటు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు గట్టిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
వాతావరణ శాఖ నివేదికల ప్రకారం.. వర్షం పడే సమయంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. సాధారణ వర్షపాతంతో పాటు గంటకు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ వేగంతో వీచే గాలుల వల్ల బలహీనంగా ఉన్న ఇళ్ల కప్పులు, పాత గోడలు కూలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే రోడ్ల పక్కన ఉండే తాత్కాలిక షెడ్లు, ప్రకటనల బోర్డులు (హోర్డింగ్స్) ఊడిపడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రయాణికులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈ వాతావరణ మార్పుల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన అంశం 'పిడుగుపాటు'. ఇటీవలి కాలంలో పిడుగుల వల్ల ప్రాణనష్టం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.
1) వర్షం ప్రారంభం కాగానే చాలామంది తలదాచుకోవడానికి చెట్ల కిందకు వెళ్తుంటారు. పిడుగులు ఎత్తైన చెట్లపై పడే అవకాశం 90% ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వర్షం, ఉరుములు ఉన్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల కింద నిలబడడం మంచిది కాదు.
2) విద్యుత్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండడం మేలు. ఈదురు గాలుల వల్ల విద్యుత్ తీగలు తెగిపడే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే లోహపు స్తంభాలు పిడుగులను త్వరగా ఆకర్షిస్తాయి. కాబట్టి విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల వద్ద అస్సలు నిలబడకూడదు.
3) వ్యవసాయ పనుల్లో ఉండే రైతులు, కూలీలు, అలాగే పశువుల కాపరులు ఉరుముల శబ్దం వినబడగానే బహిరంగ ప్రదేశాలు, చెరువు గట్లు, పొలాల్లో ఉండకుండా వెంటనే సురక్షితమైన కాంక్రీట్ భవనాల్లోకి వెళ్లాలి.
సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని విజ్ఞప్తి..
విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ గారు మాట్లాడుతూ.. ప్రాణనష్టాన్ని నివారించడమే ప్రభుత్వ మొదటి ప్రాధాన్యతని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుండి బయటకు రాకూడదని, టీవీలు, రేడియోలు లేదా అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల ద్వారా వాతావరణ అప్డేట్లను గమనిస్తూ ఉండాలని కోరారు. స్థానిక యంత్రాంగం, విపత్తు సహాయక బృందాలు ఇప్పటికే రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook