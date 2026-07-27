/AP School Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. స్కూళ్లకు ఏకంగా 10 రోజులు సెలవులు!

AP School Holidays News: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులకు అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్. రాబోయే ఆగస్టు నెలలో వరుస సెలవులు రానున్నాయి. ఆదివారాలు, రెండో శనివారంతో పాటు పలు జాతీయ, మతపరమైన పండుగలు కలిసి రావడంతో విద్యార్థులకు ఏకంగా 10 రోజుల పాటు సెలవులు దక్కనున్నాయి.
ఆగస్టు నెలలో మొత్తం 31 రోజులు ఉండగా.. అందులో 10 రోజులు హాలిడేస్ పోను, కేవలం 21 రోజులు మాత్రమే స్కూల్స్, కాలేజీలు పనిచేయనున్నాయి.
ఆగస్టు నెలలో సెలవుల పూర్తి జాబితా..
ఆగస్టు 2: ఆదివారం (సాధారణ సెలవు)
ఆగస్టు 8: రెండో శనివారం సెలవు
ఆగస్టు 9: ఆదివారం (సాధారణ సెలవు)
ఆగస్టు 15: శనివారం - స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం (జెండా వందనం అనంతరం పాఠశాలలు ముగుస్తాయి)
ఆగస్టు 16: ఆదివారం (సాధారణ సెలవు)
ఆగస్టు 21: శుక్రవారం - వరలక్ష్మీ వ్రతం
ఆగస్టు 23: ఆదివారం (సాధారణ సెలవు)
ఆగస్టు 25: మంగళవారం - మిలాద్-ఉన్-నబీ
ఆగస్టు 30: ఆదివారం (సాధారణ సెలవు)
ఉద్యోగులకు ఆప్షనల్ హాలిడేస్:
ఇక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల కోసం కొన్ని ఆప్షనల్ (ఐచ్ఛిక) సెలవులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఆగస్టు 4: ఐచ్ఛిక సెలవు (ఆప్షనల్ హాలీడే)
ఆగస్టు 15: పార్సీ నూతన సంవత్సరం
ఆగస్టు 28: శ్రావణ పౌర్ణమి
సంబంధిత శాఖలు, విద్యా సంస్థలు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా వీటిని ఆప్షనల్ హాలిడేస్గా వినియోగించుకోవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా విద్యాశాఖ జారీ చేసే అధికారిక ఉత్తర్వుల ప్రకారం స్థానిక పండుగలు, వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా పరిపాలనా కారణాలరీత్యా ఈ సెలవుల్లో చిన్నపాటి మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
సింహాచలం గిరిప్రదక్షిణకు ప్రత్యేక సెలవులు..
ఇదిలా ఉంటే, విశాఖపట్నంలోని ప్రసిద్ధ సింహాచలం ఆలయంలో జరిగే వార్షిక గిరిప్రదక్షిణ సందర్భంగా ప్రత్యేక సెలవులను ప్రకటించారు. గిరిప్రదక్షిణ మార్గంలో ఉన్న 221 పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సంబంధిత తేదీలలో (జూలై 28, 29) సెలవు ప్రకటించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఈ సెలవుల జాబితాను దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించారు.
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