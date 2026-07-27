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AP School Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. స్కూళ్లకు ఏకంగా 10 రోజులు సెలవులు!

AP School Holidays News: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్. రాబోయే ఆగస్టు నెలలో ఏకంగా 10 రోజుల పాటు పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవులు రానున్నాయి. ఈ వార్త తెలిసిన విద్యార్థులు ఆనందంలో మునిగిపోతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 27, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:20 PM IST
AP School Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. స్కూళ్లకు ఏకంగా 10 రోజులు సెలవులు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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