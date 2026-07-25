AP SIR 2026 Completed News: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియలో భాగంగా కీలక దశ విజయవంతంగా ముగిసింది. ఓటర్ల వివరాల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు పూర్తయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ సర్వేలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 44,71,523 మంది ఓటర్లను 'అన్ కలెక్టబుల్'గా గుర్తించినట్లు ఎన్నికల అధికారులు వెల్లడించారు. ఇది రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఓటర్లలో 10.74%గా ఉంది.
'అన్ కలెక్టబుల్' ఓటర్ల వర్గీకరణ
గుర్తించిన జాబితాలో ప్రధానంగా ఈ కొన్ని కేటగిరీల వారు ఉన్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఆ జాబితాలో మరణించిన ఓటర్లు, ఆచూకీ లభించని వారు (Untraceable), శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారు (Permanent Shift), ఒకే వ్యక్తికి రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్న డబుల్ ఎంట్రీలు వంటి వాటిగా గుర్తించారు. వీటన్నింటిని అన్ కలెక్టబుల్ ఓటర్ల వర్గీకరణలోకి తెచ్చి ఆ ఓట్లను తొలగించనున్నారు.
ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల
ఈ నెల 31వ తేదీన ఎన్నికల సంఘం ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను విడుదల చేయనుంది. ఈ ముసాయిదాలో 'అన్ కలెక్టబుల్'గా తేలిన ఓటర్ల వివరాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.
దరఖాస్తులు, మార్పులకు అవకాశం
ముసాయిదా ప్రదర్శన అనంతరం అర్హులైన కొత్త ఓటర్లు పేర్ల నమోదుకు, లేదా చిరునామా మార్పుల కోసం ఫామ్-6, ఫామ్-8 దరఖాస్తులను సమర్పించుకోవచ్చు.
ఒకవేళ అన్ కలెక్టబుల్ జాబితాలో పేరుండి, తాము అర్హులని భావించే వారు తిరిగి పేరు నమోదు చేసుకోవడానికి ఆధార్ కార్డు, అడ్రస్ ప్రూఫ్ (చిరునామా ధ్రువీకరణ పత్రం) తదితర అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను సమర్పించాలని అధికారులు సూచించారు.
తుది ఓటరు జాబితా విడుదల
ప్రజాధారణ పొందిన అభ్యంతరాలు, సవరణలు, నూతన దరఖాస్తుల పరిశీలన ప్రక్రియ పూర్తి అయిన తర్వాత, అక్టోబర్ 3వ తేదీన తుది ఓటరు జాబితాను ఎన్నికల సంఘం అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది. దీనితో ఏపీలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియ పూర్తిగా ముగియనుంది.
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