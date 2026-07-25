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AP SIR 2026 Completed: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో SIR పూర్తి..44.71 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు..తుదిజాబితా విడుదల అప్పుడే!

AP SIR 2026 Completed News: ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విజయవంతంగా ముగిసింది. ఓటర్ల వివరాల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 44,71,523 మంది ఓటర్లను 'అన్ కలెక్టబుల్'గా గుర్తించినట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 25, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:22 PM IST
AP SIR 2026 Completed: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో SIR పూర్తి..44.71 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు..తుదిజాబితా విడుదల అప్పుడే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP SIR 2026 Completed: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో SIR పూర్తి..44.71 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు..తుదిజాబితా విడుదల అప్పుడే!
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