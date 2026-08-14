AP SIR Electoral Roll: 'సర్' సర్వేలో ఓటు పోయిందా? అయితే ఆగస్టు 30లోపు ఈ పని చేస్తేనే మీకు ఓటు ఉంటుంది!

AP SIR Electoral Roll News: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ కార్యక్రమం (AP SIR)లో భాగంగా ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. అనంతరం అధికారులు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలను విడుదల చేశారు. అయితే ఈ జాబితాల్లో పలువురి పేర్లు కనిపించకపోవడంతో ఓటర్లలో ఆందోళన నెలకొంది. ముఖ్యంగా గతంలో ఉన్న ఓట్లకు, ప్రస్తుత ఓట్లకు మ్యాపింగ్ జరగని కారణంగా కొందరి పేర్లు ముసాయిదా జాబితాలో నమోదు కాలేదు. దీంతో తమ ఓటు హక్కు కోల్పోతామేమోనని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ముసాయిదా జాబితాలో పేరు లేని వారు తిరిగి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఎన్నికల సంఘం మూడు రకాల మార్గాలను, ప్రత్యేక పోర్టళ్లను అందుబాటులో ఉంచింది. వివరాల నమోదు లేదా సవరణల కోసం వివిధ దరఖాస్తు ఫారాలను ఉపయోగించవచ్చు.
1) కొత్త ఓటరు నమోదు కోసం ఫామ్-6.
2) విదేశీ నివాసితుల కోసం ఫామ్-6A.
3) సవరణలు, తొలగింపులు లేదా అభ్యంతరాల కోసం ఫామ్-7.
4) చిరునామా మార్పుల కోసం ఫామ్-8.
ఈ దరఖాస్తులను అధికారిక Voters' Service Portal ద్వారా లేదా ECI Net మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్లో సమర్పించవచ్చు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల అనంతరం సంబంధిత బూత్ స్థాయి అధికారులు (BLO), ఈఆర్వో లేదా ఏఈఆర్వోల ద్వారా పరిశీలన ప్రక్రియ పూర్తి చేయబడుతుంది.
నిర్దేశిత గడువులోపు ముసాయిదా జాబితాలో పేరు లేని అర్హులైన ఓటర్లు తగిన ఫారాలను సమర్పించి తమ ఓటు హక్కును పునరుద్ధరించుకోవచ్చని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మరింత సమాచారం, అధికారిక మార్గదర్శకాలను తెలుసుకోవడానికి Chief Electoral Officer Andhra Pradesh పోర్టల్ను సందర్శించవచ్చు.
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