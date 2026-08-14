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AP SIR Electoral Roll: 'సర్' సర్వేలో ఓటు పోయిందా? అయితే ఆగస్టు 30లోపు ఈ పని చేస్తేనే మీకు ఓటు ఉంటుంది!

AP SIR Electoral Roll News: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో భాగంగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలు విడుదలయ్యాయి. అయితే మ్యాపింగ్ లోపాల కారణంగా కొందరి పేర్లు జాబితాలో కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓటర్లు తమ హక్కును కాపాడుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (CEO) కీలక సూచనలు చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 14, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:44 PM IST
AP SIR Electoral Roll: 'సర్' సర్వేలో ఓటు పోయిందా? అయితే ఆగస్టు 30లోపు ఈ పని చేస్తేనే మీకు ఓటు ఉంటుంది!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP SIR Electoral Roll: 'సర్' సర్వేలో ఓటు పోయిందా? అయితే ఆగస్టు 30లోపు ఈ పని చేస్తేనే మీకు ఓటు ఉంటుంది!
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