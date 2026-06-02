/AP Weather Update: ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. నేడు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..

Andhra Pradesh Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాసులకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. నేడు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నట్లు పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, కృష్ణా,పల్నాడు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది. పలు చోట్ల పిడుగులు పడే అవకాశాలున్నట్లు అంచనా వేసింది. శ్రీ సత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
మన్యం, అనకాపల్లి, పశ్చిమగోదావరి, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, అల్లూరి, విశాఖ, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు వినిపించగానే వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని తెలిపారు.
మొత్తంగా పిడుగులు పడే అవకాశాలుండటంతో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్స్ కింద అస్సలు నిలబడొద్దని సూచించింది. దక్షిణ కోస్తాలో ఈదురు గాలుల తీవ్రత కొనసాగనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రెండు రోజులపాటు దక్షిణ కోస్తా తీరంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళరాదని సూచించారు. మరోవైపు నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళలో ప్రవేశించినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో రెండు మూడు రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఈ నెల 8న మృగశిర కార్తె ప్రవేశంతో మొత్తంగా ఎండా కాలం అధికారికంగా ముగియనుంది. అంతేకాదు జూన్ రెండో వారం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్టు ఐఎండీ తెలిపింది.
