/RTC Bus Fare Hike: ప్రయాణికులపై అదనపు భారం..ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు..ఎప్పటి నుంచి అమలు!

APSRTC Bus Fare Hike: పశ్చిమాసియా యుద్ధ సంక్షోభం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్ఆర్టీసీ) తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న డీజిల్ ధరల భారాన్ని తట్టుకునేందుకు వీలుగా త్వరలోనే బస్సు ఛార్జీలను పెంచాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై ఇప్పుటికే సమాలోచనలను మొదలుపెట్టినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన సాధ్యాసాధ్యాలపై అధికారులు ఇప్పటికే లెక్కలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ఆర్టీసీపై కోట్ల భారం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులను చేరవేసే APSRTC (ఏపీఎస్ఆర్టీసీ) బస్సులు ప్రతిరోజూ సుమారు 38 లక్షల కిలోమీటర్ల మేర నడుస్తున్నాయి. సగటున ప్రతి ఐదు కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి ఒక లీటర్ డీజిల్ చొప్పున.. సంస్థకు రోజుకు దాదాపు 7.60 లక్షల లీటర్ల డీజిల్ అవసరమవుతోంది.
వారం క్రితం వరకు ఆర్టీసీ కొనుగోలు చేసే బల్క్ (సబ్సిడీ) డీజిల్ లీటర్ ధర రూ.87.72 గా ఉండేది. కానీ, తాజా చమురు సంక్షోభం కారణంగా మే 25 నాటికి ఇది ఏకంగా రూ.95.61కి చేరింది. దీంతో లీటరుపై రూ.7.89 అదనపు భారం పడటం వల్ల కేవలం డీజిల్ కోసమే ఆర్టీసీ ప్రతిరోజూ రూ.60 లక్షలు అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని సమాచారం. ఈ లెక్కన ఆర్టీసీపై నెలకు సుమారు రూ.18 కోట్ల అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతోందట.
అద్దె బస్సుల యజమానుల డిమాండ్
డీజిల్ ధరల మంట ఆర్టీసీ సొంత బస్సులకే కాకుండా, సంస్థ పరిధిలో నడుస్తున్న ప్రైవేట్ అద్దె బస్సులకు కూడా తాకింది. పెరిగిన ఇంధన ధరలకు అనుగుణంగా తమకు ఇచ్చే కిలోమీటర్ అద్దెను కూడా పెంచాలని అద్దె బస్సుల యజమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వారికి కూడా రేట్లు పెంచితే ఆర్టీసీపై భారం మరింత రెట్టింపు కానుంది.
టికెట్ రేట్ల పెంపు తప్పదా?
ప్రస్తుతం వేసవి సెలవుల సీజన్ కావడంతో బస్సుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఆక్యుపెన్సీ రేషియో బాగున్నప్పటికీ.. డీజిల్ ధరల పెరుగుదల వల్ల వస్తున్న లాభాలన్నీ ఆవిరైపోతున్నాయని అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే సంస్థ భారీ నష్టాల్లో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని, అందుకే ఛార్జీల పెంపు ఒక్కటే ప్రత్యామ్నాయమని భావిస్తున్నారు.
టికెట్ ధరలను ఎంత మేర పెంచాలి? ఎప్పటి నుంచి అమలు చేయాలి? అనే అంశాలపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ప్రభుత్వ అనుమతి లభించిన తర్వాతే దీనిపై స్పష్టత రానుంది.
