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APSRTC Privatisation: ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణపై తాడోపేడో తేల్చుకోనున్న ఉద్యోగ సంఘాలు..ఆ రోజే యూనియన్ కీలక మీటింగ్!

APSRTC Privatisation News: ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగులు పోరు బాటపట్టారు. ప్రైవేట్ సంస్థల ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలనే ప్రభుత్వ యోచనను వారు తప్పుబడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో జూన్ 8న ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలు సమావేశమయ్యి.. జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 03, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:53 PM IST
APSRTC Privatisation: ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణపై తాడోపేడో తేల్చుకోనున్న ఉద్యోగ సంఘాలు..ఆ రోజే యూనియన్ కీలక మీటింగ్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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