  • Ayesha Meera Case: 18 ఏళ్ల తర్వాత ముగియని పోరాటం..తెనాలిలో ఆయేషా మీరా శరీర అవశేషాల ఖననం!

Ayesha Meera Case: 18 ఏళ్ల తర్వాత ముగియని పోరాటం..తెనాలిలో ఆయేషా మీరా శరీర అవశేషాల ఖననం!

Ayesha Meera Case Update: ఏపీని ఒకప్పుడు కుదిపేసిన ఆయేషా మీరా హత్య కేసులో నేడు ఒక కీలక ఘట్టం చోటుచేసుకోనుంది. సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత, ఆమె శరీర అవశేషాలను కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించడంతో తెనాలిలో నేడు అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 27, 2026, 07:52 PM IST

విజయవాడలో దారుణ హత్యకు గురైన ఫార్మసీ విద్యార్థిని ఆయేషా మీరా శరీర అవశేషాలను సీబీఐ (CBI) నేడు ఆమె తల్లిదండ్రులకు అప్పగించింది. 2019లో కేసు రీ-ఇన్వెస్టిగేషన్, రీ-పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సమాధి నుంచి వెలికితీసిన ఈ అవశేషాలను, నేడు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు తెనాలి చెంచుపేటలోని ఖబరస్థాన్‌లో ఇస్లాం సంప్రదాయం ప్రకారం ఖననం చేయనున్నారు. ఈ అంతిమ వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో ముస్లిం మైనార్టీ సంఘాలు, తెనాలి టీడీపీ నేతలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు.

అసలేం జరిగింది?
2007, డిసెంబర్ 27: విజయవాడ శివార్లలోని పద్మ లేడీస్ హాస్టల్ బాత్‌రూమ్‌లో ఆయేషా మీరా శవమై కనిపించింది. ఆమెను అత్యాచారం చేసి, పదునైన ఆయుధంతో హత్య చేసినట్లు తేలింది. పోలీసులు ఈ కేసులో సత్యం బాబు అనే వ్యక్తిని నిందితుడిగా చూపారు. కోర్టు అతనికి కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది.

2017 - సత్యం బాబు విడుదల 
మానవ హక్కుల సంఘాల పోరాటం.. ఆయేషా తల్లిదండ్రుల వాదన (సత్యం బాబు నిరపరాధి అని వారు నమ్మారు) తర్వాత హైకోర్టు అతడిని నిర్దోషిగా విడుదల చేస్తూ, పోలీసుల దర్యాప్తు తీరును తప్పుపట్టింది.

2018లో ఏపీ హైకోర్టు ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయేషా శరీర అవశేషాలపై పంటి గుర్తులు, ఇతర కీలక ఆధారాలను సేకరించారు. ఒక రాజకీయ కుటుంబ వారసుడిని కూడా విచారించారు.

తండ్రి ఇక్బాల్ బాషా ఆవేదన
తన కుమార్తె అవశేషాలను అందుకునే ముందు ఆయేషా తండ్రి ఇక్బాల్ బాషా మీడియా ముందు భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. ఆయన లేవనెత్తిన ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే.. 18 ఏళ్లు గడిచినా అసలైన నిందితులు ఎవరో తేలలేదని, సీబీఐ, సిట్ (SIT) అధికారులు ఆధారాలను సరిగ్గా సేకరించడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు.

హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో ఈ కేసుపై మళ్లీ విచారణ జరిపించాలని కోరారు. ఆ రాత్రి హాస్టల్‌లో ఏం జరిగిందో ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే ఉందని ఆవేదన చెందారు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చి, తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వం ఆయేషా పేరుతో ఒక ట్రస్ట్‌ను ఏర్పాటు చేసి, పేద మహిళలకు అండగా నిలవాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఒక తండ్రిగా తన బిడ్డను భగవంతుడు మళ్లీ తిరిగి ఇవ్వలేడని, కానీ నిందితులను పట్టుకున్నప్పుడే ఆయేషా ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయేషా మీరా కేసు దేశవ్యాప్తంగా ఫోరెన్సిక్, దర్యాప్తు లోపాలపై పెద్ద చర్చకే దారితీసింది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

ayesha meera case updateAyesha Meera case closedcbi ayesha meera case updatecbi final report submitted ayesha meera caseayesha meera case latest update

