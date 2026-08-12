Ayyanna Patrudu On YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అసెంబ్లీ సమావేశాల వేడెక్కాయి. కాకినాడ జిల్లా తుని పర్యటనలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఘాటు విమర్శలు చేశారు. చట్టసభలకు గైర్హాజరవుతున్న ప్రజాప్రతినిధుల తీరుపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కీలక ముఖ్యాంశాలు..
జీతాల కోతకు ప్రత్యేక చట్టం తేవాలని ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు అభిప్రాయపడ్డారు. అసెంబ్లీకి రాకుండా జీతాలు తీసుకునే ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలు ఉండాలని, వారి జీతభత్యాలను వెనక్కి తీసుకునేలా ప్రత్యేక చట్టం తేవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రజాధనం వృథా కాకుండా పార్లమెంట్ పరిధిలోనే కఠిన నిబంధనలు రావాలన్నారు. ఈ క్రమంలో వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్కు స్పీకర్ కొన్ని సూచనలు చేశారు. ప్రజా సమస్యలపై చర్చించేందుకే ప్రజలు జగన్ను గెలిపించారని, కాబట్టి ఆయన బాధ్యతగా సభకు హాజరుకావాలని స్పష్టం చేశారు.
అసెంబ్లీలో దొంగ హాజరులకు చెక్ పెట్టేందుకు సరికొత్త విధానం తెస్తున్నట్లు స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు చెప్పారు. ఎమ్మెల్యేలకు కేటాయించిన సీట్లలో వారు స్వయంగా కూర్చుంటేనే ఆటోమేటిక్ కెమెరాలు ఆన్ అవుతాయని, అప్పుడే హాజరు నమోదవుతుందని తేల్చిచెప్పారు. ఈ నెల 17న జరగనున్న బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ (BAC) భేటీలో అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణ తేదీలపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
డీఎస్సీ దుష్ప్రచారంపై మండిపాటు
కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత పారదర్శకంగా చేపట్టిన డీఎస్సీ నియామకాలపై జగన్, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తప్పుడు ప్రచారాలు మానివేయాలని హితవు పలికారు. "స్పోర్ట్స్ కోటా" అంటే జగన్కు కనీస అవగాహన ఉందా అని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. అర్హులైన నిరుద్యోగులను మానసికంగా కుంగదీసేలా మాట్లాడటం దారుణమని విమర్శించారు.
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