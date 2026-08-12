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Ayyanna Patrudu YS Jagan: అసెంబ్లీకి రాకపోతే జీతం కట్..వైఎస్ జగన్‌పై స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కీలక వ్యాఖ్యలు!

Ayyanna Patrudu On YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అసెంబ్లీ సమావేశాల వేడి తారాస్థాయికి చేరింది. కాకినాడ జిల్లా తుని పర్యటనలో ఉన్న శాసనసభా స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డిని లక్ష్యంగా కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చట్టసభలకు గైర్హాజరవుతున్న ప్రజాప్రతినిధులపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 12, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:07 PM IST
Ayyanna Patrudu YS Jagan: అసెంబ్లీకి రాకపోతే జీతం కట్..వైఎస్ జగన్‌పై స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కీలక వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ayyanna Patrudu YS Jagan: అసెంబ్లీకి రాకపోతే జీతం కట్..వైఎస్ జగన్‌పై స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కీలక వ్యాఖ్యలు!
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