Jaggayyapet: జగ్గయ్యపేటలో చంద్రబాబుకు భారీ షాక్‌.. టీడీపీ నాయకురాలు రాజీనామా

Jaggayyapet TDP Counsellor Resign: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయం మొత్తం పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికపై ఉండగా ఈ క్రమంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీకి భారీ షాక్‌ తగిలింది. టీడీపీక కీలక రాజకీయ నాయకురాలు తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 12, 2025, 04:08 PM IST

Jaggayyapet Politics: అధికారంలో ఉన్నా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎదురుదెబ్బలు తప్పడం లేదు. రాజకీయంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కీలకమైన జగ్గయ్యపేటలో టీడీపీకి భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఆ పార్టీకి కీలక నాయకురాలిగా ఉన్న కౌన్సిలర్‌ రాజీనామా చేశారు. జరుగుతున్న పరిణామాలపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న ఆమె తన పదవికి రాజీనామా చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

జగ్గయ్యపేట మున్సి పల్ కౌన్సిలర్‌గా ఉన్న టీడీపీ నాయకురాలు కంచేటి గీతారాణి కొన్నాళ్ల నుంచి తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు. అధికారంలోకి పార్టీ వచ్చినా తమకు గౌరవం లేదని భావిస్తున్నారు. అభివృద్ధి పనుల విషయంలో ఎవరూ సహకరించడం లేదని మనస్తాపానికి గురవుతున్నారు. అభివృద్ధి, గౌరవ మర్యాదలపై అసంతృప్తితో రగులుతున్న కంచేటి గీతారాణి తన కౌన్సెలర్‌ పదవికి రాజీనామ చేశారు. ఈ మేరకు కమిషనర్‌ను కలిసి సోమవారం లేఖ సమర్పించారు.

అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి 29వ వార్డు కౌన్సిలర్‌గా గెలుపొందిన గీతారాణి తన వార్డును అభివృద్ధి చేసుకుందామంటే అధికార యంత్రాంగం సహకరించడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. అభివృద్ధి పనుల విషయంలో పాలకులు, అధికారులకు సహకరించడం లేదంటూ గతంలోనే గీతారాణి అసంతృప్తి వెళ్లగక్కారు. ఇదే ధోరణి కొనసాగితే తాను కౌన్సిలర్ పదవికి రాజీనామా చేస్తానంటూ జూలై నెలలో జరిగిన కౌన్సిల్ సమావేశంలో గీతారాణి ప్రకటించారు.

అయినా కూడా పరిస్థితిలో మార్పు లేదని కౌన్సిలర్‌ గీతారాణి వాపోతున్నారు. మున్సిపల్ చైర్మన్‌కు తమ వార్డు సమస్యలపై ఎన్సోసార్లు చెప్పినా.. అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లినా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని గీతారాణి ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. వార్డు ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో తాను కౌన్సిలర్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నానంటూ మున్సిపల్ కమిషనర్‌కు లేఖ అందజేశారు. అధికార తెలుగుదేశం పార్టీలో ఈ సంఘటన జరగడం జగ్గయ్యపేటలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Chandrababu NaiduJaggayyapetTelugu Desam PartyTDP CounsellorKrishna District

