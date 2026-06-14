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Boat Accident In Krosuru: పల్నాడు జిల్లాలో విషాదం..కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా..నలుగురు విద్యార్థులు మృతి!

Boat Accident In Krosuru News: పల్నాడు జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం నిండిన ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. బంధువుల శుభకార్యానికి వచ్చి, సరదాగా నదిలో విహారయాత్రకు వెళ్లిన వారి పడవ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు నీట మునిగి గల్లంతయ్యారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 14, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:13 PM IST
Boat Accident In Krosuru: పల్నాడు జిల్లాలో విషాదం..కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా..నలుగురు విద్యార్థులు మృతి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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