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CM Chandrababu PRC: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు వరాల జల్లు.. పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపులపై ముహూర్తం ఖరారు!

CM Chandrababu PRC Commission News: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలపై కూటమి ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సచివాలయంలో ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జరిపిన ఉన్నత స్థాయి చర్చలు అత్యంత సానుకూల వాతావరణంలో ముగిశాయి. ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో ఒక భాగంగా అభివర్ణించిన ముఖ్యమంత్రి, వారికి సాధ్యమైనంత వరకు అండగా నిలవడమే తమ ధ్యేయమని స్పష్టం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:37 PM IST
CM Chandrababu PRC: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు వరాల జల్లు.. పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపులపై ముహూర్తం ఖరారు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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CM Chandrababu PRC: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు వరాల జల్లు.. పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపులపై ముహూర్తం ఖరారు!
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