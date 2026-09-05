/CM Chandrababu PRC: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు వరాల జల్లు.. పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపులపై ముహూర్తం ఖరారు!

CM Chandrababu PRC Commission News: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతూ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కీలక నిర్ణయాలు ప్రకటించారు. ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో సచివాలయంలో జరిగిన చర్చల అనంతరం, 12వ వేతన సవరణ సంఘం (PRC) నియామకానికి సీఎం అంగీకరించారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న రెండు డీఏలను (DA) వచ్చే అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుండి చెల్లించేందుకు ఆమోదం తెలిపారు.
సంక్రాంతి నాటికి 2022 సరెండర్ లీవ్స్ నిధుల విడుదల, పోలీసులకు దసరా కానుకగా అదనపు లీవ్ చెల్లింపు, అదనపు పెన్షన్ వంటి పలు కీలక హామీలను ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయాల వల్ల ప్రభుత్వంపై ఏటా రూ.2,880 కోట్ల అదనపు బడ్జెట్ భారం పడనుంది.
ఈ సమావేశంలో ఉద్యోగుల సమస్యలకు ఉపశమనం కలిగించే పలు కీలక వరాలను ప్రకటించారు. ఈ చర్చల్లో భాగంగా, ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్ అయిన 12వ పీఆర్సీ (12th PRC) నియామకానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. అలాగే సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న రెండు డీఏలను (1-7-2024, 1-1-2025 కి సంబంధించినవి) వచ్చే నెల అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుండి ఉద్యోగులకు చెల్లించడానికి అంగీకరించారు. దీంతో పాటు, 2022 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సరెండర్ లీవ్స్ (సెలవుల నగదు) బకాయిలను వచ్చే సంక్రాంతి పండుగ నాటికి ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేయడానికి ప్రభుత్వం సమ్మతించింది.
మరోవైపు, పోలీస్ సిబ్బందికి దసరా కానుకగా ఒక అదనపు సరెండర్ లీవ్ చెల్లింపు చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు. పెన్షనర్లకు కూడా ఊరటనిస్తూ 'అడిషనల్ క్వాంటం ఆఫ్ పెన్షన్'ను జనవరి 2027 నుండి అమలు చేయడానికి నిర్ణయించారు. దీని ప్రకారం, 70 ఏళ్లు దాటిన వారికి 10 శాతం, 75 ఏళ్లు దాటిన వారికి 15 శాతం మేర అదనపు పెన్షన్ లభించనుంది. ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కేం (EHS)ను మరింత క్రమబద్ధం చేస్తూ, వచ్చే నెల నుండి ఏ నెలకు ఆ నెల ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్కు ప్రభుత్వ వాటా నిధులను క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
ఈ నిర్ణయాల అన్నింటి వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు రూ.2,880 కోట్ల అదనపు ఆర్థిక భారం పడనుందని అంచనా వేశారు. ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాల పట్ల ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ సానుకూలంగా స్పందించారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులను తాము అర్థం చేసుకున్నామని, ప్రభుత్వానికి తమ వంతు సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
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