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Pawan Kalyan: పుష్కర కాలం తర్వాత కూడా ఇంత ద్వేషమా..?... మరోసారి పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Deputy cm pawan Kalyan press meet: తెలంగాణ ముమ్మాటికీ ఆ ప్రాంత భూమిపుత్రులదేనని పవన్ కళ్యాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఏపీ నుంచి తెలంగాణలో ఎవరూ పోటీ చేయడం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు.  జనసేనలోని తెలంగాణ భూమిపుత్రులే అక్కడ పోటీ చేస్తామంటున్నారని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:52 PM IST
Pawan Kalyan: పుష్కర కాలం తర్వాత కూడా ఇంత ద్వేషమా..?... మరోసారి పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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