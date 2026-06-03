/Pawan Kalyan: పుష్కర కాలం తర్వాత కూడా ఇంత ద్వేషమా..?... మరోసారి పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan press meet in Amaravati over Telangana leaders controversy: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న హైదరాబాద్ లో మాట్లాడిన మాటలపై మంటలు ఇంకా మండుతూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఇప్పటికే ఈ వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ ఇచ్చాయి. ఇక మరోసారి పవన్ కళ్యాణ్ తన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. అమరావతిలోని 58 అడుగుల అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుకాంస్య విగ్రహంకు నివాళులు అర్పించారు.ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి తెలంగాణ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలు తనదైన శైలీలో కౌంటర్ లు వేశారు.
తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఎక్కడ కూడా తప్పుగా మాట్లాడలేదన్నారు. అంతేకాకుండా.. తెలంగాణ ముమ్మాటికీ ఆ ప్రాంత భూమిపుత్రులదే.. ఏపీ నుంచి తెలంగాణలో ఎవరూ పోటీ చేయడం లేదన్నారు. జనసేనలోని తెలంగాణ భూమిపుత్రులే అక్కడ పోటీ చేస్తామంటున్నారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. కేటీఆర్ నాకు సోదర సమానులని ఆయన వ్యాఖ్యలు వినలేదని, కానీ ఆయనకు, తనకు మధ్య మంచి సోదర భావం ఉందన్నారు.
పార్టీ జెండాలు వేరైన ఒకరి పట్ల మరోకరికి గౌరవముందన్నారు. తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడి ఉండరనుకుంటానని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రాంతీయవాదం వేరు, ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోరుకోవడం వేరని అన్నారు. దేశంలో బతకడం మన హక్కు అని దానిని కాలరాసే హక్కు ఎవరికీ లేదన్నారు. అంతే కాకుండా.. తెలంగాణలో ఇంకా తెలంగాణ అనే నినాదం, ఉనికి, భావోద్వగం ఉన్నాయన్నారు. కానీ ఆంధ్రాలో మాత్రం ఎక్కడ కూడా "నా ఆంధ్రా" అనే ఉనికి అయితే లేదన్నారు.
కేవలం కులాల పేరుతో విడిపోయి ఇప్పటికి రాజకీయాలు చేస్తున్నారన్నారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి ఉనికి ఇచ్చిన మహానుభావుడ్ని ఒక కులానికి కట్టేశామని ఆవేదనవ్యక్తం చేశారు. గతంలో వైసీపీ హయాంలో ఒక MLC దళిత యువకుడిని చంపేసి టాక్సీలో పార్సిల్ చేస్తే దళిత సంఘాలు ఏం అడగలేదని, కరోనా కాలంలో.. డాక్టర్ సుధాకర్ గారిని చంపేస్తే ఏ ఒక్క సంఘ నాయకులు మాట్లాడలేదని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు తెలంగాణ సభకు నేను రాను అంటే మా వాళ్ళు పోరు పెట్టడం వల్ల నిన్న వచ్చానన్నారు. ఒక వేళ సభకు అనుమతిస్తే ఇంతరచ్చలేకుండా ఈజీగా అయిపోయేదేమోనని అన్నారు. సరే 12 సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా అంత ద్వేషం ఉండదని అనుకున్నట్లు చెప్పారు. గద్దర్ లాంటి వారు సైతం తెలంగాణకు రావొద్దని మాట్లాడలేదన్నారు. ఈ వ్యవహరం చిలికి చిలికి గాలివానలా మారింది. దీని వెనుక కుట్ర ఉందని అనట్లేదని అన్నారు. కానీ విద్వేశాలకు మాత్రం ముగింపు పలకాలన్నదే తన ఆలోచన అని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
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