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ED Raids Avinash Reddy: వైసీపీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డికి ఈడీ షాక్..ఏపీ, తెలంగాణల్లో 10 చోట్ల ఏకధాటిగా సోదాలు!

ED Raids On MP Avinash Reddy: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు మరోసారి సోదాలు చేపట్టారు. కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డికి సంబంధించిన నివాసాలు, కార్యాలయాలపై ఏకకాలంలో తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ సోదాలు మాజీ మంత్రి వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో భాగమేనని సమాచారం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 21, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:50 AM IST
ED Raids Avinash Reddy: వైసీపీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డికి ఈడీ షాక్..ఏపీ, తెలంగాణల్లో 10 చోట్ల ఏకధాటిగా సోదాలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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