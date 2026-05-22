/Employees Train: పల్నాడు ప్రజలకు శుభవార్త..ఫలించిన ఎంపీ కృషి..పిడుగురాళ్లలో ఎంప్లాయిస్ ట్రైన్ స్టాపేజ్..

Employees Train Stoppage Piduguralla: పల్నాడు జిల్లా ప్రయాణీకులు, ఉద్యోగుల దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ రైల్వే శాఖ నేడు కీలక ప్రకటన చేసింది. లింగంపల్లి - విజయవాడ - లింగంపల్లి ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ (ట్రైన్ నెంబర్స్: 12796 / 12795) రైలుకు పిడుగురాళ్ల స్టేషన్లో స్టాపేజ్కు రైల్వే శాఖ అధికారికంగా అనుమతి మంజూరు చేసింది. అయితే దీని వెనుక పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా పల్నాడు ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయులు చేసి కృషి ఫలించడంతో పల్నాడు ప్రజలు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడ వైపు వెళ్లేందుకు పల్నాడు ప్రాంత ప్రజలకు సరైన రైలు రవాణా సదుపాయం అందుబాటులో లేదు. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే అత్యధిక శాతం మంది ప్రజలు, ఉద్యోగులు ఈ రైలుపై ఆధారపడ్డారు. ప్రయాణీకులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారస్తుల ఈ ప్రధాన రవాణా సమస్యను గుర్తించిన నరసరావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు.. ఎంప్లాయీస్ రైలును పిడుగురాళ్లలో ఆపడం ద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరుతుందని భావించారు.
ఇదే సమస్యను రైల్వే మంత్రి దృష్టికి పదేపదే తీసుకెళ్లారు. దీనిపై తాజాగా సమాలోచనలు చేసి ఎట్టకేలకు పిడుగురాళ్ల రైల్వే స్టేషన్లో ఎంప్లాయిస్ రైలు ఆపేందుకు రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అనుమతి ఇచ్చారు. దీంతో తన అభ్యర్థనకు సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గారికి నరసరావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
పల్నాడు ప్రజలకు ఉపశమనం
లింగంపల్లి - విజయవాడ మధ్య నడిచే ఈ 'ఎంప్లాయ్స్ ట్రైన్' పిడుగురాళ్లలో ఆగడం వల్ల నిత్యం విజయవాడ, హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లే వందలాది మంది ఉద్యోగులకు, పై చదువుల కోసం వెళ్లే విద్యార్థులకు, వ్యాపారస్తులకు ఎంతో లబ్ధి చేకూరుతుందని ఎంపీ లావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు తెలియజేశారు. ఇప్పటివరకు సరైన రవాణా సౌకర్యం లేక ఇబ్బందులు పడిన పల్నాడు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు ఇకపై ఈ సౌకర్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. త్వరలోనే ఈ స్టాపేజ్ అమలులోకి వచ్చే తేదీ, సమయాల పూర్తి వివరాలను రైల్వే శాఖ అధికారికంగా ప్రకటిస్తుందని శ్రీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు స్పష్టం చేశారు.
రైలు ప్రయాణ వివరాలు (సమయాలు):
1) ట్రైన్ నెం. 12796 (లింగంపల్లి ➔ విజయవాడ): ప్రతిరోజూ ఉదయం 04:40 గంటలకు లింగంపల్లిలో బయలుదేరి, సికింద్రాబాద్ (05:20) మీదుగా ఉదయం 10:35 గంటలకు విజయవాడ చేరుకుంటుంది.
2) ట్రైన్ నెం. 12795 (విజయవాడ ➔ లింగంపల్లి): ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 17:30 గంటలకు (సాయంత్రం 05:30 PM) విజయవాడలో బయలుదేరి, రాత్రి 23:35 (11:30 PM) గంటలకు లింగంపల్లి చేరుకుంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook