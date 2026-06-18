/YS Jagan: సాయికృష్ణ కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలి.. దోషులను శిక్షించాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan With Saikrishna: విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో లాకప్డెత్కు గురయ్యాడనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న గాదె సాయికృష్ణ తల్లిని, అతడి కుటుంబ సభ్యులను వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పరామర్శించారు. కృష్ణలంకలో ఉంటున్న వారి ఇంటికి వెళ్లి మాట్లాడిన ఓదార్చారు. అనంతరం అక్కడే మీడియాతో మాట్లాడారు. 'మే నెలలోనే ఇలాంటి ఘటనలు రెండు జరిగాయి. కృష్ణలంక సీఐ వేధిస్తున్నాడని క్రాంతికుమార్ ఆత్మహత్య. మే 9వ తేదీన సాయికృష్ణను తీసుకెళ్లిన పోలీసులు. కొడుకు కోసం పోలీస్స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగిన తల్లి. కొడుకు ఫొటోకు దండ వేసుకోమన్న సీఐ. వారిచ్చిన ఫిర్యాదును చెత్తబుట్టలో వేసిన పోలీసులు' అని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
అందుకే కృష్ణలంక సీఐ సస్పెండ్
'సాయికృష్ణను చంపేసిన తర్వాత పోలీసులే దహనం చేసి ఆ తర్వాత సాయికృష్ణ తల్లితో బేరసారాలు. హైకోర్టును సాయికృష్ణ తల్లి ఆశ్రయించి హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ వేయడంతోనే పోలీసుల్లో భయం' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. చివరకు సాయికృష్ణను చంపారని ఒప్పుకున్నారని.. అందుకే కృష్ణలంక సీఐని సస్పెండ్ చేశారని పేర్కొన్నారు. ఇద్దరి చావుకు కృష్ణలంక సీఐ కారణం అని.. అయినా కేసు పెట్టకుండా కేవలం సస్పెన్షన్ చేశారని ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కేసులో సీఐనే బాధ్యుడిని చేయడం సరికాదని.. నేరంలో విజయవాడ సీపీ, డీజీపీకి భాగం ఉందని ప్రకటించారు. అందరిపైనా మర్డర్ కేసు పెట్టి శిక్షించాలని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ డిమాండ్ చేశారు.
దగ్గరుండి ప్రోత్సాహం
'విజయవాడ నడిబొడ్డున అంటే రాష్ట్రానికి రాజధాని ప్రాంతం. ఇక్కడి నుంచి కూతవేటు దూరంలోనే ముఖ్యమంత్రి నివాసం. ఆ పక్కనే ఉన్న ఈ తల్లి ఎంత దారుణంగా ఈ ఘటన జరిగిందో చెబుతూ రోదిస్తున్నది. చంద్రబాబు దగ్గరుండి ప్రోత్సహిస్తున్న కొంతమంది పోలీసులు, వీరు చేసే పనులతో రాష్ట్రంలో ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే పోలీసు స్టేషన్కు పోవడానికి కూడా భయపడే పరిస్ధితి నెలకొంది' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
'మే నెలలో సాయికృష్ణది ఓ ఘటన అయితే క్రాంతికుమార్ అనే వ్యక్తిది ఇంకో ఘటన. అది ఆత్మహత్య ఘటన. పలానా సీఐ, పలానా పోలీసు స్టేషన్ పరిధి. రోజూ నన్ను కొడుతున్నాడు, నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా. నా చావుకు కారణం ఆ సీఐ అని మరణ వాంగ్మూలం ఇస్తూ తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్ధితి. మే 9న సాయికృష్ణ ఘటన కూడా జరిగింది' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస జగన్ వివరించారు.
నీ కొడుకు ఫొటోకు దండ వేసుకో
'సాయికృష్ణ తల్లి పోలీసుస్టేషన్ చుట్టూ తిరిగితే నీ కొడుకు ఫొటోకు దండ వేసుకో అంటూ ఈ తల్లిని హేళనగా మాట్లాడిన పరిస్ధితి. ఆరోజు నుంచి ఈ తల్లి నా కొడుకును చూపించమని బాధపడుతున్న పరిస్ధితులు మన కళ్ల ఎదుటే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఘటన మీద డీజీపీ ఆఫీసుకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేస్తే అది ఏమైంది? చివరికి చెత్త బుట్టలోకి వెళ్లింది. డీజీపీ ఫిర్యాదును సీపీకి పంపించడం, సీపీ యాక్షన్ తీసుకోకుండా మిగతా వాళ్లను పిలిపించి బేరం పెట్టించే కార్యక్రమం చేశారు' అని వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు.
'ఒకే పోలీసు స్టేషన్లోనే సీఐ, ఏసీపీ, కమిషనర్, డీజీపీ ఇలా మొత్తం ఒకరినొకరు కాపాడుకుంటూ మొత్తం అందరికీ తెలిసి స్టేషనలో జరిగిన ఒక హత్య అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. 'ఇంత పెద్ద హేయమైన కార్యక్రమం జరిగిందంటే ఆ సీఐని, బాధ్యుడైన కమిషనర్ను, డీజీపీని మర్డర్ కేసు పెట్టి శిక్షించాల్సింది పోయి కేవలం సీఐని సస్పెన్షన్ మాత్రమే చేశారు. అంటే అందరూ పకడ్పందీగా, కలిసికట్టుగా నేరం చేసి తూతూ మంత్రంగా, కంటితుడుపు చర్యగా, టెంపరరీగా ఓ అధికారిని తప్పించారు. ఇదా మనం ఈ రాష్ట్రంలో చూడాల్సింది' అని కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని
'సాయికృష్ణ కేసులో కోర్టు పాత్ర లేదు. వీళ్లే చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకుని ఏకంగా ఇద్దరు పిల్లలు ఒకే నెలలో చనిపోవడానికి కారణమయ్యారు. ఈ కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు జరగాలి.. ఎవరెవరు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారనేది బయటికి రావాలి' అని వైఎస్ జగన్ కోరారు. న్యాయపోరాటంలో ఈ తల్లికి, చనిపోయిన మరో పిల్లాడి కుటుంబానికి వైఎస్సార్సీపీ సంపూర్ణంగా అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు.
'ఇదంతా ఎంత కంటితుడుపు చర్య అంటే, అసలు యాక్షనే తీసుకోలేదు. మే 9వ తేదీ నుంచి రెండు మర్డర్ ఘటనలు జరిగితే ఇప్పుడు జూన్లో బయటికి వచ్చిన తర్వాత కంటి తుడుపు చర్యగా అరెస్టులు కూడా చేయకుండా సస్పెన్షన్లు చేస్తున్నారంటే, ఏ విధంగా వీళ్లంతా క్రై మ్ ను బయటికి రాకుండా చేస్తున్నారో అర్థమవుతోంది. ఈ తల్లి దగ్గరకు పంచాయతీలు చేసి.. సర్దుబాట్లు చేసుకునేందుకు బేరసారాలు చేస్తూ ఇక్కడ టీడీపీ, జనసేన పార్టీలకు చెందిన ఇన్ఛార్జ్లు మాట్లాడుతున్నారంటే రాష్ట్రంలో ఎలాంటి దారుణమైన పరిస్ధితులు ఉన్నాయో గమనించాలి' అని వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. ప్రజల ప్రాణాలతో ఎలా చెలగాటం ఆడుతున్నారనే దానికి ఇది ఇంకొక నిదర్శనం అని పేర్కొన్నారు.
అందరూ నిర్లక్ష్యపు వైఖరి
'సాయికృష్ణ కేసుపై కచ్చితంగా సీబీఐ విచారణకు పోవాలి. బాధ్యులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో సీఐ దగ్గరి నుంచి ఏసీపీ, కమిషనర్, డీజీపీ, హోంమంత్రి వరకూ అందరూ నిర్లక్ష్యపు వైఖరితో ఉన్నారు. కాబట్టి సీబీఐ దర్యాప్తు జరగాల్సిందే' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు. దోషులు ఎవరో తెలిసి ఎలా కాపాడుతున్నారు? ఎందుకు రోటీన్ పద్ధతిలో ఇలాంటి లాకప్ డెత్లు జరుగుతున్నాయో తెలియాలంటే సీబీఐ రావాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు.