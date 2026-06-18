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YS Jagan: సాయికృష్ణ కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలి.. దోషులను శిక్షించాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

Ex CM YS Jagan Demands CBI Probe On Saikrishna Case: సాయికృష్ణ కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలని.. సాయికృష్ణ లాకప్‌ డెత్‌కు బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. కృష్ణలంక సీఐతో పాటు, విజయవాడ సీపీ, రాష్ట్ర డీజీపీకి కూడా ఈ కేసుతో సంబంధం ఉందని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 18, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:01 PM IST
YS Jagan: సాయికృష్ణ కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలి.. దోషులను శిక్షించాలి: వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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