/YSRCP: సాయికృష్ణ కేసులో విజయవాడ సీపీని సస్పెండ్‌ చేయాల్సిందే!: అంబటి రాంబాబు

Ambati Rambabu: 'సీబీఐ దర్యాప్తుతోనే నిజానిజాలు నిగ్గు తేలుతాయి. విజయవాడ సీపీ పాత్రపై అడుగడుగునా అనుమానాలు ఉన్నాయి. పోలీస్ కమిషనర్ను సస్పెండ్ చేస్తేనే విచారణ ముందుకు వెళ్తుంది' మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తెలిపారు. లోపభూయిష్టంగా సీఐ నాగరాజుపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుచేశారని.. సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి తెచ్చింది టాస్క్ఫోర్స్. ఎవరి టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు ఆ పని చేశారు? ఎన్బీడబ్ల్యూ ఉంటే కోర్టులో ఎందుకు హాజరుపర్చలేదు?' అని ప్రశ్నించారు.
విజయవాడ పోలీసుల చేతిలో చనిపోయిన గాదె సాయికృష్ణ కేసులో వాస్తవాలు బయటికి రావాలంటే పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖర్బాబును సస్పెండ్ చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు స్పష్టం చేశారు. అసలు సాయికృష్ణను తీసుకురావాలని టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులను మార్కాపురం పంపింది ఎవరో తేల్చాలని కోరారు. ఈ కేసులో నాగరాజుతో పాటు చాలా మంది పెద్దల పాత్ర ఉందని ఆరోపించారు.
చాలా దురదృష్టకరం
తాడేపల్లిలోని వైఎసార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'విజయవాడలో గాదె సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్, పోలీసుల వేధింపులతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న క్రాంతికుమార్ ఘటనలు కలకలం రేపుతున్నాయి. రక్షించాల్సిన పోలీసు స్టేషన్లోనే నేరస్తులుగా ముద్ర వేసి భక్షించే కార్యక్రమం చేయడం చాలా దురదృష్టకరం' అని తెలిపారు. కొట్టారు, చంపేశారు. ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటనేది దర్యాప్తులో తేలాలి. సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా డెడ్ బాడీని బూడిద చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి' అని వివరించారు. ఇలా దేశ చరిత్రలోనే ఎక్కడా జరిగి ఉండదనేది తన అభిప్రాయం అని అంబటి రాంబాబు తెలిపారు.
'ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చట్టబద్దమైన పాలన జరుగుతుందా? లేక భీతావహ పాలన జరుగుతుందా? అనే అనుమానం కలుగుతోంది. విజయవాడలో నడిబొడ్డున ఇంత దారుణమైన ఘటన జరిగితే 45 రోజుల వరకూ ఎవరూ మాట్లాడింది లేదు. సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి తీసుకొచ్చాక మే 23వ తేదీన చనిపోతే, 24న దహనం చేశారనే సమాచారం ఉంది. ఇందులో వాస్తవం ఏమిటన్నది చెప్పాల్సింది పోలీసులే! కానీ, కానిస్టేబుల్ నుంచి డీజీపీ వరకూ అందరూ నోటికి ప్లాస్టర్ వేసుకున్నారు' అని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తెలిపారు.
ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయదు
'కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుపై నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ చూస్తే ఆయనకు సహాయం చేసేందుకే లోపభూయిష్టంగా తయారు చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. సాయికృష్ణను మార్కాపురం వెళ్లి తీసుకొచ్చింది టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు. అక్కడ నాగరాజు పాత్ర లేదు. టాస్క్ఫోర్స్ నేరుగా కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. కమిషనర్ ఆదేశాలు లేకుండా టాస్క్ఫోర్స్ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయదు. కమిషనర్ ఆదేశాలు లేకుండా, సాయికృష్ణను టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు తీసుకొస్తే వాళ్లు క్రమశిక్షణా రాహిత్యానికి పాల్పడినట్లే' అని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అంబటి రాంబాబు ఆరోపించారు.
కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చారా?
'కమిషనర్ ప్రమేయంతోనే సాయికృష్ణను తీసుకొచ్చారు. కొత్తగా ఏదైనా నేరారోపణ అతడిపై ఉందా లేక నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఉందా? అతనిపై కేవలం 2 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఇచ్చారంటున్నారు. అప్పుడు సాయికృష్ణను తీసుకొచ్చిన 24 గంటల్లో కోర్టులో హాజరుపర్చాలి. అసలు అరెస్టు మెమో ఏమైనా ఉందా? కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చారా? వైద్య పరీక్షలు చేయించారా? కోర్టు ముందు హాజరు పర్చారా?. అంటే ఏమీ లేదు' అని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు స్పష్టం చేశారు.
ఒక్కడే కాదు, అనేక మంది
సాయికృష్ణ ఘటనకు బాధ్యత వహించాల్సింది విజయవాడ పోలీసు కమిషనరే అని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ప్రకటించారు. నాగరాజుపై ఆరోపణలు ఆ తర్వాత. నాగరాజు ఒక్కడే కాదు, అనేక మంది ఈ కేసులో జోక్యం చేసుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో నాగరాజును తప్పించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. నాగరాజుపై కానీ, కమిషనర్ పైనా మాకు ఎలాంటి కోపం లేదు. ఓ వ్యక్తిని చంపి మొత్తం వ్యవస్థను నాశనం చేస్తున్నారు. ఇందులో వాస్తవాలు నిగ్గు తేలకపోతే వ్యవస్థలు ప్రమాదంలో పడతాయి.
అసలు సాయికృష్ణ బతికే ఉన్నాడా? లేక చనిపోయాడా? అనేది ఇప్పటివరకూ పోలీసులు ఎందుకు బయటపెట్టరు అని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ప్రశ్నించారు. పోలీసులు ఇప్పటివరకూ నోరు విప్పకపోవడం వెనుక చాలా పెద్ద కుట్ర ఉందని ఆరోపించారు. ఈ నేరం పోలీసులు చేశారా? టాస్క్ఫోర్స్ చేస్తే తిరిగి అదే పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారంటే దొంగ చేతికి తాళం ఇస్తున్నట్లేనని తెలిపారు. కేసు దర్యాప్తులో ఇన్ని లొసుగులు ఉడడంతోనే సీబీఐకి అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు.
పవన్ కల్యాణ్పై ఆగ్రహం
సాయికృష్ణ కేసు వ్యవహారంపై జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ వ్యవహార శైలిపై మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ ఎందుకు ఈ కేసుల మీద ద్వంద వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్నారు? అని ప్రశ్నించారు. 'చంద్రబాబు సాయికృష్ణ కుటుంబాన్ని పిలిపించుకుని న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇస్తారు. పవన్ కల్యాణ్ మాత్రం, సాయికృష్ణ క్రిమినల్ అని, అతడు చనిపోతే స్పందించాలా? అని అంటున్నారు. అంటే చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఏర్పడిందా? లేక ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయా? అని అంబటి రాంబాబు సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. ఏదేమైనా పవన్ కల్యాణ్ వైఖరి చాలా దురదృష్టకరమని వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు అంబటి రాంబాబు తెలిపారు.