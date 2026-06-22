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YSRCP: సాయికృష్ణ కేసులో విజయవాడ సీపీని సస్పెండ్‌ చేయాల్సిందే!: అంబటి రాంబాబు

YSRCP Demands Vijayawada CP Suspend And CBI Enquiry: పోలీసుల సాయికృష్ణ లాకప్‌ డెత్‌ కేసులో విజయవాడ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ను సస్పెండ్‌ చేయాల్సిందేనని వైఎస్సార్‌ సీపీ సీనియర్‌ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు డిమాండ్‌ చేశారు. సీఐ నాగరాజును అరెస్టు చేయకపోవడం దారుణం అని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 22, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:53 PM IST
YSRCP: సాయికృష్ణ కేసులో విజయవాడ సీపీని సస్పెండ్‌ చేయాల్సిందే!: అంబటి రాంబాబు
Image Credit: Ambati Rambabu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YSRCP: సాయికృష్ణ కేసులో విజయవాడ సీపీని సస్పెండ్‌ చేయాల్సిందే!: అంబటి రాంబాబు
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