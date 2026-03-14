English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada
  • Fasttag: ఫాస్ట్ టాక్ వినియోగదారులకు కేంద్రం షాక్.. భారీ పెరగనున్న Annual పాస్ ధరలు..

fastag Annual Pass Rates:  దేశవ్యాప్తంగా వాహనదారులకు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు ఏప్రిల్ 1 నుంచి వ్యక్తిగత వాహనాల ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ ధరలు పెంచనున్నట్టు ప్రకటించింది. దీంతో వ్యక్తిగత వాహనదారుల జేబులకు చెల్లు పడనుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 10:59 AM IST

Trending Photos

Trisha Marriage Cancelled: హీరో విజయ్ కోసమే త్రిష మొదటి పెళ్లి క్యాన్సిల్! తమిళనాట మరో బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!
7
Trisha Krishnan
Trisha Marriage Cancelled: హీరో విజయ్ కోసమే త్రిష మొదటి పెళ్లి క్యాన్సిల్! తమిళనాట మరో బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!
EPFO: పాత PF ఖాతాదారులకు గుడ్‌న్యూస్..డబ్బు నేరుగా అకౌంట్‌లోకి జమ..!
5
epfo auto settlement
EPFO: పాత PF ఖాతాదారులకు గుడ్‌న్యూస్..డబ్బు నేరుగా అకౌంట్‌లోకి జమ..!
Kavya Kalyanram: టాలీవుడ్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న బలగం సినిమా హీరోయిన్..?
5
Kavya Kalyanram
Kavya Kalyanram: టాలీవుడ్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న బలగం సినిమా హీరోయిన్..?
Priyanka Chopra: ప్రియాంక చోప్రా ఇంట్లో పెనువిషాదం.. 30 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మరణం వెనుక అసలు నిజం ఏంటంటే..?
6
Priyanka Chopra
Priyanka Chopra: ప్రియాంక చోప్రా ఇంట్లో పెనువిషాదం.. 30 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మరణం వెనుక అసలు నిజం ఏంటంటే..?
New Fastag Rates: ప్రస్తుతం హైవే రోడ్స్ పై  3 వేల రూపాయలుగా ఉన్న వార్షిక పాస్ ధర 2.5 శాతం పెరిగి 3 వేల 75 రూపాయలకు చేరుకోనుంది. ఈ పాస్ ద్వారా దేశంలో ఉన్న 200 టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఆగకుండా ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. రహదారి రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ నిబంధనల ప్రకారం, హైవే టోల్ ధరల వార్షిక సవరణలో భాగంగా ఈ ధరలను పెంచుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నెలాఖరు లోపు రీఛార్జ్ చేసుకునే వారు పాత ధర 3 వేలకే వార్షిక పాస్‌ను పొందే అవకాశం కల్పించారు. గత ఏడాది ఆగస్టు 15న ప్రారంభమైన ఈ వార్షిక పాస్ విధానానికి వాహనదారుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ లభించింది. ఇప్పటి వరకు సుమారు 52 లక్షల మందికి పైగా వాహనదారులు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుంటున్నట్లుగా NHAI అధికారులు తెలిపారు.

ప్రస్తుతం మన దేశంలో టోల్ ప్లాజాల వద్ద పండగలు ఇతరత్రా ముఖ్య సమయాల్లో వాహనాలు భారీ సంఖ్యలో ఆగడం మూలానా ఎంతో విలువైన సమయం వృథా అయ్యేది. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఈ ఫాస్టాగ్ మూలానా మనం దేశంలోని ఒక మూల నుంచి మరొక మూలకు టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఎక్కడా ఆగకుండా సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. దీంతో టైమ్ కలిసొస్తోంది. ఎక్కడా కూడా క్యూలో నిలుచోవాల్సిన పనిలేకుండా పోయింది. కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టిన పాసులు ఎక్కువగా తిరిగే వారికి చాలా కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా 200 టోల్ ప్లాజా ల వరకు ఈ సంవత్సరం పాస్ యూజ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ రీ ఛార్జ్ చేసుకుంటే 200 టోల్ ప్లాజాలు లేదా ఒక యేడాది వరకు నిరభ్యంతరంగా టోల్ ప్లాజాల గుండా ప్రయాణం చేయవచ్చు. 

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News