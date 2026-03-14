Fasttag: ఫాస్ట్ టాక్ వినియోగదారులకు కేంద్రం షాక్.. భారీ పెరగనున్న Annual పాస్ ధరలు..

New Fastag Rates: ప్రస్తుతం హైవే రోడ్స్ పై 3 వేల రూపాయలుగా ఉన్న వార్షిక పాస్ ధర 2.5 శాతం పెరిగి 3 వేల 75 రూపాయలకు చేరుకోనుంది. ఈ పాస్ ద్వారా దేశంలో ఉన్న 200 టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఆగకుండా ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. రహదారి రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ నిబంధనల ప్రకారం, హైవే టోల్ ధరల వార్షిక సవరణలో భాగంగా ఈ ధరలను పెంచుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ నెలాఖరు లోపు రీఛార్జ్ చేసుకునే వారు పాత ధర 3 వేలకే వార్షిక పాస్ను పొందే అవకాశం కల్పించారు. గత ఏడాది ఆగస్టు 15న ప్రారంభమైన ఈ వార్షిక పాస్ విధానానికి వాహనదారుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ లభించింది. ఇప్పటి వరకు సుమారు 52 లక్షల మందికి పైగా వాహనదారులు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుంటున్నట్లుగా NHAI అధికారులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం మన దేశంలో టోల్ ప్లాజాల వద్ద పండగలు ఇతరత్రా ముఖ్య సమయాల్లో వాహనాలు భారీ సంఖ్యలో ఆగడం మూలానా ఎంతో విలువైన సమయం వృథా అయ్యేది. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఈ ఫాస్టాగ్ మూలానా మనం దేశంలోని ఒక మూల నుంచి మరొక మూలకు టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఎక్కడా ఆగకుండా సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. దీంతో టైమ్ కలిసొస్తోంది. ఎక్కడా కూడా క్యూలో నిలుచోవాల్సిన పనిలేకుండా పోయింది. కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టిన పాసులు ఎక్కువగా తిరిగే వారికి చాలా కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా 200 టోల్ ప్లాజా ల వరకు ఈ సంవత్సరం పాస్ యూజ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ రీ ఛార్జ్ చేసుకుంటే 200 టోల్ ప్లాజాలు లేదా ఒక యేడాది వరకు నిరభ్యంతరంగా టోల్ ప్లాజాల గుండా ప్రయాణం చేయవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.