Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Vijayawada
  • /సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుల‌ను కాపాడ‌టమే ల‌క్ష్యంగా సిట్ విచార‌ణ‌: అంబటి రాంబాబు

సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుల‌ను కాపాడ‌టమే ల‌క్ష్యంగా సిట్ విచార‌ణ‌: అంబటి రాంబాబు

Ambati Rambabu Alleges SIT Investigation Going To Save The Accused On Sai Krishna Case: లాకప్‌ డెత్‌కు గురయ్యారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సాయికృష్ణ కేసులో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నారు. మరోసారి చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 23, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:34 PM IST
సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుల‌ను కాపాడ‌టమే ల‌క్ష్యంగా సిట్ విచార‌ణ‌: అంబటి రాంబాబు
Image Credit: Ambati Rambabu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుల‌ను కాపాడ‌టమే ల‌క్ష్యంగా సిట్ విచార‌ణ‌: అంబటి రాంబాబు
Ambati Rambabu10 min ago
2
BRS KTR27 min ago
3
Mini LED TV1 hr ago
4
Kondagattu News1 hr ago
5
Rishabh Pant1 hr ago