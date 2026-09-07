/Vijayasai Reddy: విజయసాయి రెడ్డి కీలక ప్రకటన.. దసరా తర్వాత కొత్త రాజకీయ పార్టీ

Vijayawada: 'విజయదశమి' తర్వాతి రోజే పార్టీ వివరాలు ప్రకటిస్తానని మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తెలిపారు. తమది ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితమైన ప్రాంతీయ పార్టీ అని స్పష్టం చేశారు. యువతతో కలిసి పార్టీని స్థాపిస్తానని తెలిపారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తనకు రాజకీయ ప్రత్యర్థి మాత్రమేనని.. తన శత్రువు కాదని ప్రకటించారు. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్కు వ్యతిరేకంగా తానేమీ పార్టీని పెట్టడం లేదని స్పష్టం చేశారు.
విజయవాడలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా తాను పెట్టబోయే కొత్త రాజకీయ పార్టీపై కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. దసరా పండుగ తర్వాత రాజకీయ పార్టీ ప్రకటిస్తానని తెలిపారు. 'ఇంకా నాలుగు ప్రెస్మీట్లు నిర్వహిస్తా. తదుపరి అనంతపురం, విశాఖపట్నం, తిరుపతిలో ప్రెస్మీట్లు ఉంటాయి. ప్రెస్మీట్ల అనంతరం కాంక్లేవ్ నిర్వహించి పార్టీ జెండా, అజెండా, పేరు ప్రకటిస్తా' అని విజయసాయి రెడ్డి వెల్లడించారు.
'నేను ప్రజా సొమ్ము దోచుకుని ఉంటే అధికారంలో మీరే ఉన్నారు కాబట్టి నాపై విచారణ వేయండి.. దేనికైనా నేను సిద్ధం' అని కూటమి ప్రభుత్వానికి విజయసాయి రెడ్డి సవాల్ చేశారు. తన ఇమేజ్ ఏమిటో మూడు సంవత్సరాల్లో తెలుస్తుందని చెప్పారు. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ తనకు ప్రత్యర్థులు మాత్రమేనని శత్రువులు కాదని ప్రకటించారు. ఒంటరిగానే ఎన్నికల్లో పోటీకి వెళ్తామని తెలిపారు. తనది మతతత్వ పార్టీ కాదని స్పష్టం చేశారు.
'గుంటూరులో జరిగింది కూడా కచ్చితంగా లవ్ జిహాద్. నేను ఏ మతానికి వ్యతిరేకం కాదు. నేను ప్రారంభించబోయే పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తరప్రదేశ్ తరహా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. నా మీద వచ్చే విమర్శలకు నేను కౌంటర్ ఇచ్చుకోగలను' అని విజయసాయి రెడ్డి తెలిపారు. తన పొలిటికల్ గాడ్ ఫాదర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలేనని చెప్పారు. ప్రతి ప్రభుత్వంలో బలవంతపు, ప్రలోభపు మత మార్పిడిలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. తాను కనీసం ఎమ్మెల్యేగా కూడా పోటీ చేయనని విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు. త్వరలో పాదయాత్ర చేస్తానని.. 660 మండలాల్లో ప్రజల మధ్య పాదయాత్ర ఉంటుందని వెల్లడించారు. అడవుల్లో, రోడ్ల మీద గిన్నీస్ బుక్ రికార్డు కోసం పాదయాత్ర చేయనని పరోక్షంగా వైఎస్ జగన్కు కౌంటర్ ఇచ్చారు. బీజేపీతో తనకు ఎప్పుడు సత్సంబంధాలు ఉన్నాయని విజయసాయి రెడ్డి తెలిపారు.