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Vijayasai Reddy: విజయసాయి రెడ్డి కీలక ప్రకటన.. దసరా తర్వాత కొత్త రాజకీయ పార్టీ

Vijayasai Reddy Announces New Political Party Will Declare After Dusshera: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయ పార్టీని స్థాపించబోతున్నట్లు మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు. దసరా తర్వాత పార్టీని ప్రకటిస్తానని.. తనకు టీడీపీ, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రత్యర్థులు మాత్రమేనని శత్రువులు కాదని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 07, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:57 PM IST
Vijayasai Reddy: విజయసాయి రెడ్డి కీలక ప్రకటన.. దసరా తర్వాత కొత్త రాజకీయ పార్టీ
Image Credit: Vijayasai Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vijayasai Reddy: విజయసాయి రెడ్డి కీలక ప్రకటన.. దసరా తర్వాత కొత్త రాజకీయ పార్టీ
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