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Gade Sai Krishna Missing Case: గాదె సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం.. సీఐ నాగరాజుపై హత్యా కేసు.. కృష్ణలంక పీఎస్ కు చేరుకున్న క్లూస్ టీమ్.!.

Vijayawada custodial death case: సస్పెన్షన్ లో ఉన్న సీఐ నాగరాజుపై విజయవాడ పోలీసులు  మర్డర్ సెక్షన్ల కింద కేసులను నమోదు చేశారు. అంతే కాకుండా ఈ ఘటనపై ప్రత్యేక అధికారులు రంగంలోకి దిగి కృష్ణలంక పీఎస్ కు చేరుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 19, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:23 PM IST
Gade Sai Krishna Missing Case: గాదె సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం.. సీఐ నాగరాజుపై హత్యా కేసు.. కృష్ణలంక పీఎస్ కు చేరుకున్న క్లూస్ టీమ్.!.
Image Credit: vijayawadanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Gade Sai Krishna Case: గాదె సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం.. సీఐ నాగరాజుపై
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