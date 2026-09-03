Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Vijayawada
  • /Ganesh Mandapam Permission: మీ వీధిలో వినాయక మండపం ఏర్పాటు చేస్తున్నారా? ఒక్క క్లిక్‍తో పోలీస్ పర్మిషన్..రూపాయి ఖర్చు లేదు!

Ganesh Mandapam Permission: మీ వీధిలో వినాయక మండపం ఏర్పాటు చేస్తున్నారా? ఒక్క క్లిక్‍తో పోలీస్ పర్మిషన్..రూపాయి ఖర్చు లేదు!

Ganesh Mandapam Permission In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి ఉత్సవ మండపాల ఏర్పాటు కోసం పోలీసులు సరికొత్త సింగిల్ విండో ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించారు. నిర్వాహకులు వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఎటువంటి రుసుము చెల్లించకుండా ఉచితంగా క్యూఆర్ కోడ్‌తో కూడిన డిజిటల్ అనుమతి పత్రాన్ని పొందేలా ఈ వ్యవస్థను రూపొందించారు. దీని ద్వారా పోలీస్, ఫైర్, మున్సిపల్, విద్యుత్ శాఖల ఉమ్మడి సమన్వయంతో అనుమతులు అత్యంత సులభంగా లభిస్తాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 03, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:57 PM IST
Ganesh Mandapam Permission: మీ వీధిలో వినాయక మండపం ఏర్పాటు చేస్తున్నారా? ఒక్క క్లిక్‍తో పోలీస్ పర్మిషన్..రూపాయి ఖర్చు లేదు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ganesh Mandapam Permission: మీ వీధిలో వినాయక మండపం ఏర్పాటు చేస్తున్నారా? ఒక్క క్లిక్‍తో పోలీస్ పర్మిషన్..రూపాయి ఖర్చు లేదు!
2
3
4
5