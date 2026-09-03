Ganesh Mandapam Permission In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్లో వినాయక చవితి వేడుకల నిర్వహణను మరింత సులభతరం చేసేందుకు, నిర్వాహకులకు ఇబ్బందులు తొలగించేందుకు రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉత్సవ మండపాలు ఏర్పాటు చేసే నిర్వాహకులు ఇకపై అధికారుల చుట్టూ, వివిధ ప్రభుత్వ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆన్లైన్ లోనే అత్యంత సులువుగా అనుమతులు పొందేలా ఒక ప్రత్యేక పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ నూతన విధానాన్ని రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) హరీష్కుమార్ గుప్తా గారు అధికారికంగా వెల్లడించారు.
మండపాల ఏర్పాటుకు నిర్వాహకులు 'www.ganeshutsav.net' అనే సింగిల్ విండో ఈ-పోర్టల్ ద్వారా సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు ఉత్సవాల నిర్వహణ కోసం వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి విడివిడిగా అనుమతులు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇది నిర్వాహకులకు ఎంతో సమయం, శ్రమ, ఖర్చుతో కూడుకున్న ప్రక్రియగా మారేది. అయితే, ఈ కొత్త విధానంతో కేవలం ఒక్క దరఖాస్తుతోనే అన్ని శాఖల ఆమోదాన్ని ఒకే చోట పొందవచ్చు. దీనివల్ల సాంప్రదాయ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే అవసరం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.
ముఖ్యంగా పోలీస్, అగ్నిమాపక (ఫైర్), మున్సిపల్, విద్యుత్, రెవెన్యూ శాఖల ఉమ్మడి సమన్వయంతో ఈ అనుమతుల ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించనున్నారు. దరఖాస్తును పరిశీలించిన అనంతరం అధికారుల ఆమోదంతో క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన డిజిటల్ అనుమతి పత్రాన్ని నిర్వాహకులు ఆన్లైన్ నుంచే నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత డిజిటల్ పత్రం వలన తనిఖీల సమయంలో అధికారులకు క్రమబద్ధీకరణ చాలా సులభం అవుతుంది. ఈ ఆన్లైన్ సేవను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తోంది. దరఖాస్తు కోసం నిర్వాహకులు ఎలాంటి అదనపు రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి వేడుకలు సురక్షితమైన, ప్రశాంతమైన, క్రమబద్ధమైన వాతావరణంలో జరిగేలా చూడటానికే ఈ ఏకీకృత అనుమతి వ్యవస్థను అమల్లోకి తీసుకొచ్చినట్లు పోలీస్ శాఖ తెలిపింది.
నిర్వాహకులందరూ ఈ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకుని, ముందస్తుగానే దరఖాస్తులు పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. "సురక్షితమైన, బాధ్యతాయుతమైన వేడుకలు" నిర్వహించడంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖ పిలుపునిచ్చింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook