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AP TET: ఏపీలో నిరుద్యోగులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ , టెట్ పరీక్ష షెడ్యూల్ విడుదల..

AP TET Schedule: APలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష - టెట్‌  షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. దీని ప్రకారం ఇవాళ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల కానుంది. ఈ విషయాన్ని AP విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఎక్స్‌ ఖాతా ద్వారా తెలిపారు.  కాగా ఆగస్టు 5 నుంచి 21 వరకు పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:49 AM IST
AP TET: ఏపీలో నిరుద్యోగులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ , టెట్ పరీక్ష షెడ్యూల్ విడుదల..
Image Credit: AP TET Exam Shedule (ZEE News)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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