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Guntur Incident: గుంటూరులో మహిళను వివస్త్రను చేసి దాడి..సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం, నిందితుడ్ని పార్టీ నుంచి తొలగింపు!

Guntur Incident Today: గుంటూరు నగరంలోని కృష్ణబాబు కాలనీలో ఓ మహిళపై జరిగిన అమానవీయ దాడి ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కేవలం నీళ్లు పట్టుకునే విషయంలో తలెత్తిన వివాదం.. ఒక మహిళను నడిరోడ్డుపై వివస్త్రను చేసేంత తీవ్ర రూపం దాల్చడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఇప్పుడీ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించగా.. బాధితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 18, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:25 PM IST
Guntur Incident: గుంటూరులో మహిళను వివస్త్రను చేసి దాడి..సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం, నిందితుడ్ని పార్టీ నుంచి తొలగింపు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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