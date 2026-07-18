/Guntur Incident: గుంటూరులో మహిళను వివస్త్రను చేసి దాడి..సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం, నిందితుడ్ని పార్టీ నుంచి తొలగింపు!

Guntur Incident Today: గుంటూరులోని కృష్ణబాబు కాలనీలో ఓ మహిళను వివస్త్రను చేసి జరిగిన దాడి ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ దారుణ సంఘటన తనను ఎంతగానో కలచివేసిందని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా (ఎక్స్) ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించే ఎలాంటి చర్యలనైనా ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోదని, ఇలాంటి అనాగరిక పనులకు సమాజంలో చోటు లేదని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
నిందితుడి అరెస్ట్.. పార్టీ నుంచి సస్పెన్షన్
బాధ్యులపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. దాడికి పాల్పడిన నిందితుడిపై ఇప్పటికే క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి, పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ ఘటనతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తిని పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
చట్టం ముందు అందరూ సమానమే
రాజకీయ పార్టీల అండ చూసుకుని తప్పులు చేయొచ్చని భావించే వారికి ఈ ప్రభుత్వం ఎలాంటి రక్షణ కల్పించబోదని ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరించారు. చట్టం ముందు ఎవరైనా సమానమేనని స్పష్టం చేశారు. "ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి మహిళకు పూర్తి భద్రత, గౌరవం కల్పించేందుకు మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుంది" అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందన..
మరోవైపు గుంటూరు ఘటనపై మంత్రి నారా లోకేష్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు నిందితుడిపై వెంటనే క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న టీడీపీ నాయకుడిని పార్టీ పదవుల నుంచి సస్పెండ్ చేసినట్లు వెల్లడించారు.
రాజకీయ అండ లేదా పార్టీ అనుబంధం చట్టం నుంచి ఎవరినీ కాపాడదని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. మహిళలపై దాడులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని, నిందితులెవరైనా చట్టం ముందు సమానమేనని హెచ్చరించారు.
వివాదానికి కారణం ఏమిటి?
ఈ నెల 15వ తేదీ రాత్రి కృష్ణబాబు కాలనీకి చెందిన ఓ మహిళ తన ఇంటి ముందున్న మున్సిపల్ కుళాయి నుండి మోటార్ ద్వారా నీటిని పట్టుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో స్థానిక 21వ డివిజన్ టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణమూర్తి, అతని కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి చేరుకుని, మోటార్ తొలగించాలంటూ ఆమెతో గొడవకు దిగారు. వాగ్వాదం కాస్తా ముదిరి బాధితురాలిపై వారు తీవ్రంగా దాడి చేశారు.
నడిరోడ్డుపై అమానవీయ ప్రవర్తన
భయంతో బాధితురాలు తన ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతుండగా, మూర్తి సోదరి (ట్రాన్స్జెండర్ మాధవి) ఆమెను వెంబడించి మరీ దాడి చేసింది. అంతటితో ఆగకుండా బాధితురాలి దుస్తులు చించేసి, నడిరోడ్డుపై పూర్తిగా వివస్త్రను చేశారు. తనను వదిలేయమని బాధితురాలు ఎంతగా వేడుకున్నా నిందితులు కనికరించలేదు. చివరకు స్థానిక మహిళలు చొరవ తీసుకుని, నిందితులను అడ్డుకుని బాధితురాలికి దుస్తులు అందించి కాపాడారు.
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