/AP Rains: విజయవాడను ముంచెత్తిన వర్షం.. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం..

Heavy Rains in Vijaywada: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో గత కొన్ని రోజులుగా ఉన్న ఎండలకు బ్రేక్ పడింది. నైరుతి ఋతుపవనాలు రాకతో వర్షాలు పడుతున్నాయి. నిన్న విజయవాడలో భారీ ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడింది. అర్థరాత్రి మొదలైన వాన ఉదయం వరకూ పడుతూనే వుంది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. పలుచోట్ల రహదారులపై నీరు చేరింది. వాహనదారులు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
చాలా రోజులుగా వేసవి ఉక్కపోతతో ఇబ్బంది పడుతున్న విజయవాడ వాసులకు ఈ వర్షం కొంత ఉపశమనం కలిగించిందనే చెప్పాలి. అయితే భారీ వర్షాలతో విజయవాడలోని మొగల్రాజపురం, పటమట ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునగడంతో అక్కడ నివసించే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.ఇక విజయవాడలోని చిట్టినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నీరు నిలవడంతో అక్కడ భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
మరోవైపు పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ సమీపంలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. విజయవాడ కాలేశ్వరం మార్కెట్లో లో బ్రిడ్జి దగ్గర బారీగా నీరు చేరడంతో మార్కెట్ వెంట ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. భారీ వర్షానికి ఎనికేపాడు ప్రసాదంపాడు జాతీయ రహదారి జలమయం అయ్యింది. రాజీవ్ గాంధీ పార్కు వద్ద లో బ్రిడ్జి వద్దకు భారీగా వరద నీరు చేరింది.
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