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AP Rains: విజయవాడను ముంచెత్తిన వర్షం.. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం..

AP Rains: నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రభావంతో తెలంగాణతో  పాటు ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇక ఏపీలో అమరావతితో పాటు విజయవాడు పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచి కొట్టింది. దీంతో నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:36 AM IST
AP Rains: విజయవాడను ముంచెత్తిన వర్షం.. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం..
Image Credit: Vijayawada Rains (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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AP Rains: విజయవాడను ముంచెత్తిన వర్షం.. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం..
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