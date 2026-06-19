Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Vijayawada
  • /Jada Sravan Kumar: గాదె సాయికృష్ణది లాకప్ డెత్ కాదు.. ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్

Jada Sravan Kumar: గాదె సాయికృష్ణది లాకప్ డెత్ కాదు.. ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్

Jai Bhim Bharat Party: ఏపీలో తీవ్ర సంచలనం రేపుతున్న గాదె సాయికృష్ణ కేసు లాకప్‌ డెత్‌ కాదని పక్కా ప్రీప్లాన్‌ మర్డర్‌ అని జై బీమ్‌ భారత్‌ పార్టీ వ్యవస్థాపకులు జడ శ్రవణ్‌ కుమార్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఏపీలో న్యాయం 4 పాదాలు కాదు 40 పాదాలపై నడుస్తోందని మండిపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 19, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:41 PM IST
Jada Sravan Kumar: గాదె సాయికృష్ణది లాకప్ డెత్ కాదు.. ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్
Image Credit: Gade Sai Krishna Case Jada Sravan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jada Sravan Kumar: గాదె సాయికృష్ణది లాకప్ డెత్ కాదు.. ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్
gade sai krishna case2 min ago
2
organ donation21 min ago
3
Tesla India Booking1 hr ago
4
Telangana schools1 hr ago
5
Reliance2 hrs ago