/Jada Sravan Kumar: గాదె సాయికృష్ణది లాకప్ డెత్ కాదు.. ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్

Gade Sai Krishna Case: 'కనపడిన వారిని అంతా లోపలికి వేస్తూ.. ప్రశ్నిస్తే.. సోషల్ మీడియా లో పోస్ట్లు పెడితే నీకు జైలు జీవితం కన్ఫామ్ అని నారా లోకేశ్ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేస్తున్నాడు. ఏపీలో న్యాయం నాలుగు పాదాల మీద కాదు.. 40 పాదాల మీద నడుస్తోంది' జై బీమ్ భారత్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు జడ శ్రవణ్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 'సాయికృష్ణ మృతి పై హోమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడలేదు. ప్రశ్నిస్తానని చెప్పిన పవన్ బాధిత కుటుంబాన్ని కలవలేదు' అని గుర్తుచేశారు.
విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో జడ శ్రవణ్ కుమార్ సాయికృష్ణ కేసు ఉదంతాన్ని పూసగుచ్చినట్టు వివరించారు. 'సాయికృష్ణ మృతి పై హైకోర్టు లో ప్రజా ప్రయోజనం వాజ్యం వేస్తాం. సీఐ మీద మర్డర్ కేసు పెట్టారు. బాడీ లేదు, చనిపోయాడని నిర్ధారణ లేదు కానీ మర్డర్ కేసు నమోదు చేయడం అంటే కేసును నీరు కార్చడమే' అని జడ శ్రవణ్ కుమార్ ఆరోపించారు. సాయికృష్ణ కేసును నీరు కార్చడం కోసమే సీఈ సెక్షన్లు పెట్టారు. ఇది లాకప్ డెత్ కాదు ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్' అని తెలిపారు. ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్లో ఈ హత్య జరిగింది. ఈ కేసులో ఉన్న పెద్ద తలకాయలు బయట పెడతాను' అని శ్రవణ్ ప్రకటించారు.
సాయికృష్ణ కేసుపై కళ్లకు కట్టినట్టు
'టాస్క్ఫోర్స్ సీఐ మార్కాపురం నుంచి సాయికృష్ణని తీసుకొచ్చాడు. సీఐతో పాటు ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు, ఒక ఏఎస్ఐ, బ్లూ కోర్ట్లో పని చేసే ఒక వ్యక్తి సాయి కృష్ణని తీసుకొచ్చారు. మార్కాపురం స్టేషన్లో జీడీ పెట్టారు. 8వ తేదీన తీసుకొనివచ్చి 9వ తేదీ టాస్క్ఫోర్స్ ఆఫీస్కి తీసుకెళ్లారు. ఒక రోజు టాస్క్ఫోర్స్ ఆఫీస్లో ఒక రోజు ఉన్నారు. రమేష్ హాస్పిటల్ పక్కన ఉన్న ఒక హోటల్లో రూమ్ నెంబర్-302లో ఉదయం టాస్క్ఫోర్స్, రాత్రి కృష్ణ లంక పోలీసులు చిత్రహింసలకు గురి చేశారు. సీఐ నాగరాజు పేరు మీదనే హోటల్ రూమ్ బుక్ అయింది. 14వ తేదీ రంగా ఇంటి ముందు ఉన్న ప్రజా వైద్యశాలకు తీసుకెళ్లారు. 15వ తేదీ మణిపాల్ ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ చికిత్స చేయించారు. అయన కూడా చేతులెత్తేశారు. 16వ తేదీ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్తో హోటల్లో చికిత్స చేయించారు. 23వ తేదీ సాయంత్రం సాయికృష్ణ చనిపోయాడు. 24వ తేదీ ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో ప్లాట్ఫామ్ నంబర్-43 దగ్గర అనాథ శవంగా సాయికృష్ణను పడేశారు. విజయవాడ మునిసిపల్ కార్యాలయానికి అనాథ శవం పేరుతో కాల్చడానికి అనుమతి తీసుకొన్నారు. లేఖ రాసింది టాస్క్ఫోర్స్ సీఐ. అనాథ శవం అని సీఐ నిర్ధారించారు. స్వర్గపురిలో ఉన్న మేనేజర్, బ్లూకోర్టులో ఉన్న స్నేహితులు ఉదయం 5.30 గంటలకు ఖననం చేశారు. బూడిద కూడా దొరికింది' అని కళ్ల ముందు చూసినట్టు జడ శ్రవణ్ వివరించారు.
'సాయికృష్ణ కేసులో ఇంతమంది పోలీసులు ఇన్విల్వ్ అయితే.. ఎవరి మీద కేసు పెట్టారు? ఒకరి మీద కడితే సరిపోతుందా? ఎవరెవరు ఇన్వాల్ అయ్యారు? ఎందుకోసం ఈ పని చేశారు?' అని జై బీమ్ భారత్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు జడ శ్రవణ్ తెలిపారు. 'ఈ ప్రభుత్వం నో డెలివరీ ప్రభుత్వం. ఎమ్మెల్యే లు అమ్మాయిలను రేప్ చేస్తే మాట్లాడారు. ఆరవ శ్రీధర్ని ఢిల్లీలో పక్కన కూర్చోపెట్టుకొంటావా? నువ్వేం సనాతన ధర్మ సారథివి. ఢిల్లీ స్థాయిలో కాదు. ఈ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఉన్నారు. పోలీస్ స్టేషన్లో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయని హోటల్స్లో పెట్టి కొడుతున్నారు' అని జడ శ్రవణ్ వివరించారు.
'హోటల్స్లో కూడా సీసీ కెమెరాలు పెట్టాలి. సీబీఐకి ఈ కేసు అప్పగించాకపోతే న్యాయం జరగదు. ఈ కేసులో భాగమైన వ్యక్తులు చాలా పెద్దవాళ్లు. వాళ్లు ఉండగా కేసు ముందుకు సాగదు. చేతి గీతలు అరగదీస్తామని డిప్యూటీ సీఎం చెబుతాడు. యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎన్కౌంటర్. అది అమలు చేస్తామని పవన్ అంటున్నాడు. పవన్ ఈ విధంగా మాట్లాడితే ఎందుకు పోలీసులు అలా ప్రవర్తించకుండా ఉంటారు' అని జడ శ్రవణ్ ప్రశ్నించారు.