/Jonnagiri Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తీరనున్న కష్టాలు..బంగారు గనిని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు..700 మంది ఉపాధి..

Jonnagiri Gold Mines News: ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక, మైనింగ్ రంగాల్లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. కరువు నేలగా పేరుగాంచిన రాయలసీమ ప్రాంతం ఇకపై బంగార పంటతో ఆంధ్ర కేజిఎఫ్ గా వెలువందనం ఉంది. కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరి గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన దేశంలోనే తొలి అతి పెద్ద ప్రైవేట్ రంగా గోల్డ్ మైనింగ్ ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం అధికారికంగా ప్రారంభించారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లో భాగంగా ఈ మైనింగ్ ప్రాజెక్టు రాష్ట్ర ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చే కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది.
జియో మైసూర్ సర్వీస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సుమారు 405 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడితో ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును నిర్మించాయి. ప్రభుత్వం ఈ గోల్డ్ ఫిల్ కోసం మొత్తం 1500 ఎకరాల భూమిని కేటాయించగా మొదటి దశలో భాగంగా 6 ఎకరాల్లో తవ్వకాలు జరిపేలా అత్యాధునిక గోల్డ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ సీఎం ప్రారంభించారు. ఈ పర్యటనలో ప్రాజెక్టు విస్తరణకు వీలుగా రెండో యూనిట్ నిర్మాణానికి కూడా ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు.
రాష్ట్రానికి ఆదాయం ఉపాధి
ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా స్థానిక యువతకు పెద్దపీట వేస్తూ సుమారు 700 మందికి పైగా ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఇందులో 80% పైగా ఉద్యోగాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన వారికి కేటాయించడం విశేషం. అంతేకాకుండా, ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయిన బంగారం విలువపై నాలుగు శాతం రాయలసీ రూపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం సమకరణం ఉంది. మొదటి ఏడాది 400 కేజీల ఉత్పత్తి ద్వారా 507 కోట్ల రూపాయలు ఆ తర్వాతి కాలంలో ఉత్పత్తి పెరిగిన కొద్దీ ఏటా 150 కోట్ల రూపాయలు వరకు రాయల్టీ రానుందని అంచనా.
జొన్నగిరి పరిసర ప్రాంతాల్లో సుమారు 50 టన్నుల బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గనుల శాఖ అంచనా వేస్తుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2026 27 400 కేజీల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని ఏడాదికి రెండు టన్నుల అంటే 2000 కేజీల బంగారాన్ని శుద్ధి చేసే స్థాయికి విస్తరించరున్నారు. ఈ ప్లాంట్ నిర్వహణకు అవసరమైన నీటి కోసం హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి కాలువ నుండి ప్రత్యేకంగా 18 కిలోమీటర్ల పైపులైను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సరికొత్త మైనింగ్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభంతో రాయలసీమ ప్రాంతంలో వలసలు తగ్గి, పారిశ్రామికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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