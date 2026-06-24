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Jonnagiri Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తీరనున్న కష్టాలు..బంగారు గనిని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు..700 మంది ఉపాధి..

Jonnagiri Gold Mines News: ఏపీలోని తొలి అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బంగారం గనిని నేడు సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో జియో మైసూర్ సర్వీస్, డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థలు నిర్మించిన సంయుక్త యూనిట్‌ను ఆయన పచ్చజెండా ఊపారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 24, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:29 PM IST
Jonnagiri Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తీరనున్న కష్టాలు..బంగారు గనిని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు..700 మంది ఉపాధి..
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఏపీ ప్రజలకు తీరనున్న కష్టాలు..బంగారు గనిని ప్రారంభం..700 మంది ఉపాధి..
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