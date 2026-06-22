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Kanaka Durga Temple: విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గుడిలో అపచారం..రూ.500 దర్శనం టికెట్ల గోల్‌మాల్!

Kanaka Durga Temple Ticket Fraud: విజయవాడలోని శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి గుడిలో టికెట్ల బూటకపు వ్యవహారం బయటపడింది. భక్తుల నమ్మకాన్ని ఆసరగా చేసుకొని.. అమ్మవారి ఆదాయానికి గండి కొడుతున్న కొందరు ఆలయ సిబ్బంది బాగోతంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 22, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:27 AM IST
Kanaka Durga Temple: విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గుడిలో అపచారం..రూ.500 దర్శనం టికెట్ల గోల్‌మాల్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గుడిలో అపచారం..రూ.500 దర్శనం టికెట్ల గోల్‌మాల్!
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