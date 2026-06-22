Kanaka Durga Temple Ticket Fraud: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో టికెట్లు బూటకపు వ్యవహారం కలకలం రేపుతుంది. భక్తుల నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, అమ్మవారి ఆదాయానికి గండి కొడుతున్న కొంతమంది ఆలయ సిబ్బంది బాగోతం వారం వ్యవధిలోని రెండుసార్లు వెలుగు చూడటం తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ఆలయ ఈవో కార్యనిర్వాహణ అధికారి ఇచ్చిన ఫిర్యాదులతో వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇప్పటివరకు రెండు వేరువేరు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు అయ్యాయి.
నకిలీ 500 రూపాయల దందా..
కొద్దిరోజులు కలిస్తే ఆలయంలో నకిలీ 500 రూపాయల దర్శన టికెట్లు వ్యవహారం తీవ్ర దుమారం లేపింది. భక్తుల నకిలీ టికెట్లు వంటగట్టి సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు వచ్చిన ఆధారాలతో ఈవో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ స్కామ్ లో ప్రేమే ఉన్నట్లు తేలడంతో, హోంగార్డు చంద్రశేఖర్ను నగర పోలీస్ కమిషనర్ (సీపీ) రాజశేఖర్ బాబు తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఇద్దరు ఉద్యోగులపై వేటు..
ఈ నకిలీ టికెట్ల వ్యవహారం మరువకముందే, నిన్న ఆలయంలో మరొక టికెట్లు అక్రమం విక్రయం ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ తాజా ఘటనకు తీవ్రంగా పరిగణించిన ఆలయ ఈవో.. విచారణ జరిపి అక్రమాలను పాల్పడినట్లు తేలిన ఇద్దరు ఉద్యోగులను విధుల్లో నుంచి తొలగిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో, భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించే కానుకలు, టికెట్ల ఆదాయాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్న అంతర్గత ముఠాలపై ఆలయ అధికారులు, పోలీస్ నిగా తీవ్రం చేశారు. ఈ లీలలు వెనుక ఇంకా ఎవరి హస్తము ఉందనే కోణంలో వన్ టౌన్ పోలీసులు విచారణ ముమ్మరం చేశారు.
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