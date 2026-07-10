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Kodali Nani UAPA Case: వైసీపీ నేత కొడాలి నానికి బిగ్ షాక్! ప్రశ్న రావణ్‌కు పూర్తి మద్దతు..చిక్కుల్లో మాజీ మంత్రి!

Kodali Nani Comments UAPA Case: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మరో వివాదానికి తెరలేపింది. హిందూ దేవతలను దూషించి, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌పై బూతుపురాణం లేపిన యూట్యూబర్ జోసెఫ్‌ను ఇటీవలే పోలీసులు అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆ వ్యక్తికి సంఘీభావంగా వైసీపీ నేత కొడాలి స్పందించారు. ఈ క్రమంలో చట్టాలపై గౌరవం లేకుండా ఉప్మా చట్టం, ఇడ్లీ చట్టం అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పుడు కేసు నమోదయ్యింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 10, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:17 PM IST
Kodali Nani UAPA Case: వైసీపీ నేత కొడాలి నానికి బిగ్ షాక్! ప్రశ్న రావణ్‌కు పూర్తి మద్దతు..చిక్కుల్లో మాజీ మంత్రి!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Kodali Nani UAPA Case: వైసీపీ నేత కొడాలి నానికి బిగ్ షాక్! ప్రశ్న రావణ్‌కు పూర్తి మద్దతు..చిక్కుల్లో మాజీ మంత్రి!
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