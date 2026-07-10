Kodali Nani Comments UAPA Case: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం అత్యంత సున్నితంగా మారాయి. మీడియా సమావేశాల్లోనూ నేతలు చేసే చిన్నపాటి వ్యాఖ్యలు కూడా తృటిలో పోలీస్ కేసుల వరకు వెళ్తున్నాయి. తాజాగా యూట్యూబర్ 'ప్రశ్న' రావణ్ అరెస్ట్ వ్యవహారంపై స్పందిస్తూ, అతనికి సంఘీభావం తెలిపిన వైసీపీ కీలక నేత, మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఆయన్ను తీవ్ర చిక్కుల్లోకి నెట్టాయి.
విజయవాడ వన్టౌన్ పీఎస్లో ఫిర్యాదు
దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన 'ఉపా'(UAPA) చట్టాన్ని 'ఉప్మా చట్టం', 'ఇడ్లీ చట్టం' అంటూ కొడాలి నాని హేళన చేశారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. చట్టాలపై కనీస గౌరవం లేకుండా మాట్లాడిన కొడాలి నానిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి విజయవాడ వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో రాతపూర్వక ఫిర్యాదు చేశారు. అంతేకాకుండా, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్పై కూడా నాని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని సదరు ఫిర్యాదుదారుడు పేర్కొన్నారు. ఈ అంశాలపై కేసు నమోదు చేసి, ఆయన్ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
అసలు కొడాలి నాని ఏమన్నారంటే..?
ఇటీవల నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో కొడాలి నాని కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "దాదాపు ఏడాది కాలంగా పవన్ కళ్యాణ్ను ప్రశ్నిస్తున్నందుకే ప్రశ్న రావణ్ను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు. మా పార్టీని 'గొడ్డలి పార్టీ' అని చంద్రబాబు విమర్శిస్తుంటే.. ప్రజలు మాత్రం మీ కూటమిని 'బూడిద పార్టీ' అని పిలుస్తున్నారు. ప్రశ్న రావణ్ను ఏదో ఒక ఉప్మా చట్టమో, ఇడ్లీ చట్టమో తెచ్చి జైల్లో పెట్టారు. అతను మాట్లాడిన మాటలు ఈరోజు కొత్తగా అన్నవి కావు".
"నిజానికి రావణ్ మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి, లోకేష్, బాలకృష్ణ, చంద్రబాబులకే అనుకూలంగా పనిచేశారు. అందుకే ఆయన ఎప్పుడూ టీడీపీ నేతలను విమర్శించలేదు. కానీ ఇప్పుడు టీడీపీ సోషల్ మీడియా వింగ్ కావాలనే అసత్య ప్రచారాలు చేస్తూ రావణ్ను వైసీపీ ఖాతాలో వేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. గతంలో మా ప్రభుత్వంపై ఆయన ఎన్నో విమర్శలు చేసినా, జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ, మా నేతలు కానీ భరించామే తప్ప.. ఆయనపై ఎప్పుడూ అక్రమ కేసులు పెట్టలేదు, అణచివేయలేదు" అని నాని పేర్కొన్నారు.
నేతల మాటల తీరుపై ప్రజల్లో చర్చ
గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొందరు మంత్రులు, నేతలు వాడిన భాష వల్లే ఆ పార్టీ అధికారానికి దూరమైందనే చర్చ ప్రజల్లో ఇప్పటికీ నడుస్తోంది. ఇటీవల డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సైతం ఇలాంటి భాషా సంస్కృతిపై స్పందిస్తూ.. "రాజకీయ విమర్శలు హుందాగా ఉండాలి, దుర్భాషలాడితే చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు ఉంటాయి" అని హెచ్చరించారు.
"నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది" అనే సామెతను రాజకీయ నాయకులు ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే అంత మంచిది. రాజకీయాల్లో విమర్శలు ప్రతివిమర్శలు సహజమే అయినా.. హద్దులు దాటి నోరు జారితే మాత్రం ఊచలు లెక్కపెట్టక తప్పదనే హెచ్చరికను ఈ తాజా పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
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