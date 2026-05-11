/Palnadu Railway Facilities: కేంద్ర రైల్వే మంత్రితో ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు భేటీ..పల్నాడు రైల్వే అభివృద్ధిపై కీలక ప్రతిపాదనలు

MP Sri Krishnadevarayalu Meets Ashwini Vaishnaw: కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్తో తెలుగుదేశం ఫ్లోర్ లీడర్ ఎంపీ లావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు భేటీ అయ్యారు. ఆయన ప్రాతినిధ్యంలో నరసరావుపేట కేంద్రంగా నిలిచిన పల్నాడు జిల్లాలో రైల్వే మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటుకు విన్నవించుకునేందుకు రైల్వే మంత్రిని నేడు కలిశారు. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గ పరిధిలోని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు, నూతన రైల్వే లైన్ల అవశ్యకతను వివరిస్తూ మంత్రికి వినతిపత్రం సమర్పించారు.
ఈ భేటీలో చర్చించిన మూడు కీలక అంశాలు..
1. పిడుగురాళ్ల - రామాయపట్నం కొత్త రైల్వే లైన్
పల్నాడు ప్రాంతంలోని సిమెంట్, సున్నపురాయి పరిశ్రమలతో పాటు వ్యవసాయ రంగానికి ఊతమిచ్చేలా పిడుగురాళ్ల నుంచి రామాయపట్నం పోర్టు వరకు కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మించాలని ఎంపీ భావిస్తున్నారు. ఈ అనుసంధానం వల్ల రవాణా ఖర్చులు తగ్గాయని, పారిశ్రామికంగా ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా స్థానిక యువతకు భారీగా ఉపాధి లభిస్తుందని వివరించారు.
2. విజయవాడ - బెంగళూరు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్
పల్నాడు జిల్లా నుండి బెంగళూరుకు వెళ్లే ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న దృష్ట్యా, విజయవాడ - బెంగళూరు మధ్య వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రారంభించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం తగ్గడమే కాకుండా, అధునాతన రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
రైల్వే సమస్యల పరిష్కారానికి చొరవ చూపండి
ప్రజలకు రైల్వే సదుపాయాలు మెరుగుపరచాలనే సంకల్పంతో ఈరోజు ఢిల్లీలో కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్ గారిని కలిసి మూడు కీలక ప్రతిపాదనలు వారి ముందు ఉంచడమైనది. సంబంధించిన వినతి పత్రాన్ని మంత్రి గారికి సమర్పించడం… pic.twitter.com/A8GmryYvNH
— Lavu Sri Krishna Devarayalu (@SriKrishnaLavu) May 11, 2026
3. సూపర్ఫాస్ట్ రైళ్ల స్టాపేజ్
స్థానిక ప్రయాణికుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రధాన రైళ్లకు స్టేజీలు కల్పించాలని ఆ విధంగా నిబంధనల్లో మార్పులు చేయాలని నరసరావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు రైల్వే మంత్రిని ఈ సందర్భంగా కోరారు. సికింద్రాబాద్ - తిరుపతి వందే భారత్ (20701), లింగంపల్లి - విజయవాడ ఎక్స్ప్రెస్ (12796).. ఈ రెండు రైళ్లను నడికుడి లేదా పిడుగురాళ్ల స్టేషన్లలో నిలిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విన్నవించారు.
ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ప్రతిపాదనలపై కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ సానుకూలంగా స్పందించారు. పల్నాడు ప్రాంత రైల్వే అభివృద్ధికి అవసరమైన సాంకేతిక నివేదికలను పరిశీలించి, త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ భేటీతో పల్నాడు రైల్వే దృశ్యం మారనుందని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
