/Markapur Marriage Incident: పెళ్లిలో వధువుని డ్యాన్స్ చేయోద్దన్న వరుడు..కోపంతో పెళ్లి క్యాన్సిల్!

Markapur Marriage Incident News: మరికాసేపట్లో మూడు ముళ్ళు పడాల్సి ఉంది. ఇరు కుటుంబాల్లో పెళ్లి భాజలు, బంధువుల కేరింతలతో ఆ ప్రాంతమంతా పండగ వాతావరణం నెలకొంది. అంతలోని డాన్స్ విషయంలో వచ్చిన ఒకే ఒక్క చిన్న వివాదం వధూవరులు జీవితంలో ఊహించని మరుగు తిప్పింది. పెళ్లికూతురుని డాన్స్ చేయొద్దని వరుడు మందలించడంతో, పెళ్లి పీటల్లాగా వెళ్లాల్సిన వేడుక కాస్త ఊరేగింపులోనే అయిపోయింది. ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం డివిజన్ పరిధిలో ఈ వింత ఉదంతం చోటుచేసుకుంది.
ఏం జరిగింది అంటే?
రాచర్ల మండలం చిన్నగానిపల్లి గ్రామానికి చెందిన యువకుడికి, కంభం మండలం తురిమెళ్ళకు చెందిన యువతీతో పెద్దలు వివాహం నిర్ణయించారు. ఆదివారం ఉదయం ముహూర్తం కావడంతో.. శనివారం రాత్రి వధువు తరుపు వారు పెళ్లికూతురుతో సహా చిన్నగానిపల్లికి చేరుకున్నారు.
రాత్రివేళ ఇరువైపులా ఉన్న బంధుమిత్రులు, యువకులు ఉత్సాహంగా వధూవరులను వాహనం ఎక్కించి ఊరేగింపు ప్రారంభించారు. డీజే పాటలు మోతకు ఇరువైపుల వారి స్టెప్పులేస్తూ కేరింతల కొడుతూ ముందుకు సాగుతున్నారు.
డాన్స్ గొడవ..సీన్ రివర్స్!
ఊరేగింపు జోరుగా సాగుతున్న సమయంలో.. వధూవరులను కూడా డాన్స్ చేయాల్సిందిగా అక్కడున్న కొందరు కోరారు. దానికి వదులు ఎంత ఉత్సాహంగా సిద్ధమైంది. కానీ వరుడు మాత్రం తాను డాన్స్ చేసే ప్రసక్తి లేదని భేష్ నుంచి కూర్చున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా అందరి ముందు వధువువైపు తిరిగి నువ్వు కూడా డాన్స్ చేయడానికి వీలు లేదు అని గట్టిగా మందలించాడు.
పెళ్లి కాకముందే అందరి ముందు కాబోయే భార్య వరుడు అలా కోప్పడడం వధువు తండ్రికి అసలు నచ్చలేదు. పెళ్లికి ముందే ఇంత అహంకారం చూపిస్తే ఇక పెళ్లయ్యాక నా కూతుర్ని ఇంకా ఎంత ఇబ్బంది పెడతాడు అని ఆయన మనస్థాపానికి గురైయ్యాడు.
పెళ్లి క్యాన్సిల్..
అంతే వధువు తండ్రి తక్షణమే నిర్ణయం తీసుకొని తన కుమార్తె వాహనం పైనుంచి కిందకి దించేశాడు. మాకు "ఈ పెళ్లి వద్దు" అని తెగేసి చెప్పి, బంధువులందరినీ తీసుకొని రాత్రి రాత్రి సొంతూరికి తిరుగు ప్రయాణం అయ్యారు.
సరిగ్గా ముహూర్తానికి ముందు పెళ్లి ఆగిపోవడంతో ఇరుపక్షలు వారు కూర్చుని కట్నకానుక లావాదేలిన సెటిల్ చేసుకున్నారు. అయితే అప్పటికే పెళ్లి ఏర్పాట్ల కోసం భారీగా ఖర్చు చేసిన వరుడు తరుపున వారు మాత్రం చేజేతులా చేసుకున్న తప్పుకు ఇప్పుడు లబోదిబోమంటున్నారు.
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