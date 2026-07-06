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Markapur Marriage Incident: పెళ్లిలో వధువుని డ్యాన్స్ చేయోద్దన్న వరుడు..కోపంతో పెళ్లి క్యాన్సిల్!

Markapur Marriage Incident News: మార్కాపురంలో విచిత్రమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. పెళ్లిలో వధువుని డ్యాన్స్ చేయోద్దని వరుడు చెప్పినందుకు పెద్ద సమస్యే వచ్చింది. తన బిడ్డపై పెత్తనం చేస్తున్నాడనే కోపంతో వధువు తండ్రి ఈ పెళ్లిని క్యాన్సిల్ చేశాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 06, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:38 AM IST
Markapur Marriage Incident: పెళ్లిలో వధువుని డ్యాన్స్ చేయోద్దన్న వరుడు..కోపంతో పెళ్లి క్యాన్సిల్!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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