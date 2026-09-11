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Nara Lokesh On Jagan: "జగన్‌కి డీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి తేడా తెలుసా?" వైఎస్ జగన్‌కు మంత్రి నారా లోకేష్ కౌంటర్!

Nara Lokesh On YS Jagan: మెగా డీఎస్సీపై వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి విమర్శలు గుప్పించగా.. విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ శుక్రవారం తీవ్ర స్థాయిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' ద్వారా ఒక వీడియో విడుదల చేస్తూ జగన్ వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి వ్యత్యాసం జగన్‌కు తెలుసా అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:05 PM IST
Nara Lokesh On Jagan: "జగన్‌కి డీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి తేడా తెలుసా?" వైఎస్ జగన్‌కు మంత్రి నారా లోకేష్ కౌంటర్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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