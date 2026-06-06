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OG Movie Brain Surgery: పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' సినిమా చూపిస్తూ మహిళకు సర్జరీ..ఏపీలో బ్రెయిన్ సర్జరీ సక్సెస్!

OG Movie Brain Surgery News: వైద్యరంగంలో మరో అద్భుతఘట్టం జరిగింది. బ్రెయిన్ టూమర్ ఉన్న ఓ మహిళకు వైద్యులు విజయవంతంగా సర్జరీ నిర్వహించారు. పేషెంట్‌కు అభిమాన నటుడైన పవన్‌ కల్యాణ్ 'ఓజీ' సినిమా చూపిస్తూ వైద్యులు విజయవంతంగా ఆపరేషన్ నిర్వహించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 06, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:40 PM IST
OG Movie Brain Surgery: పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' సినిమా చూపిస్తూ మహిళకు సర్జరీ..ఏపీలో బ్రెయిన్ సర్జరీ సక్సెస్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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