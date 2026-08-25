/Jogi Ramesh Family: లోపం ఉన్న కొడుకుతో పెళ్లి చేసి జోగి రమేశ్‌ నా గొంతు కోశారు: కోడలు మేఘన

Ramesh Family Issue: 'జోగి రమేశ్ సానుభూతి కోసం.. రాజకీయం కోసం మాట్లాడినట్లుగా ఉంది. అసలు వాస్తవాలు ఏమిటో నేను పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో వివరించా. అక్కడ నేను ఏం చెప్పానో అవన్నీ వాస్తవాలు అని చెబుతున్నా. ఇప్పుడే బయటపడకున్నా తప్పకుండా త్వరలోనే అన్ని విషయాలు అందరికీ తెలుస్తాయి. మా వివాహమైన తర్వాత ఉన్న ఇబ్బందులను మా మాయయ్య, అత్తయ్యకే వివరించా. సమస్యలను పరిష్కరించకుండా.. అదనపు కట్నం తేవాలంటూ మా అత్తయ్య నన్ను హింసించారు' అని కోడలు మేఘన వెల్లడించారు.
విజయవాడలో మంగళవారం ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో జోగి రమేష్ కోడలు మేఘన కీలక అంశాలు వెల్లడించారు. ఇలాంటి రోజు వస్తుందని.. ఆడపిల్లగా ఇలా మాట్లాడాల్సి రావడం చాలా బాధగా ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎదుర్కొని గట్టిగా నిలబడ్డానన.. జోగి రమేశ్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తనపై నిందలు వేస్తున్నారని ఆరోపించారు. '2025 మేలో జోగి రమేశ్ కుమారుడు రాజీవ్తో నాకు వివాహమైంది. మా నాన్న ఎంతో సంతోషంతో కష్టపడి ఈ పెళ్లి చేశారు. జోగి రమేశ్ మీద నమ్మకంతో వారింటికి నన్ను కోడలిగా పంపారు. అందరి ఆడపిల్ల లాగానే ఎన్నో ఆశలతో ఆ ఇంట్లో అడుగు పెట్టా' అని మేఘన వెల్లడించారు.
'కానీ కొన్ని రోజులకే నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టడం ప్రారంభించారు. ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు వచ్చి విడిపోవడం అనేది సహజం. కానీ రాజీవ్కు ఉన్న సమస్య ఆ కుటుంబసభ్యులందరికీ తెలుసు. అయినా నాకు అతడితో పెళ్లి చేసి.. తెలిసి తెలిసి అమ్మాయి గొంతు కోయడం అనేది పెద్ద నేరం. జోగి రమేశ్కు కూడా ఒక కూతురు ఉంది. ఆమెకు ఇలా జరిగితే ఏం చేస్తారు? అసలు లోపం ఉందని తెలిసి నాతో ఎలా పెళ్లి చేశారో జోగి రమేశ్ చెప్పాలి' అని బాధితురాలు మేఘన నిలదీశారు.
'మాకు రాజకీయ చరిత్ర ఉంది. మేము చెప్పిందే చేయాలని బెదిరించారు. అదనపు కట్నం తీసుకువస్తే నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు. అప్పుడే అతడికి ఫీలింగ్స్ వస్తాయని అత్త మాట్లాడింది. తల్లి స్థానంలో ఉన్న శకుంతల అర్థం చేసుకోకుండా నన్నే తప్పు బట్టారు' అని బాధితురాలు మేఘన వివరించారు. పెళ్లికి ముందు హిందువులం అని చెప్పి తమకు పెళ్లి చేశారని.. కానీ వారి కుటుంబం మొత్తం క్రైస్తవులు అని.. ఇంట్లో హిందూ పూజలు అస్సలు చేయరని ఆరోపించారు.
'నేను చిన్ననాటి నుంచి హిందూ పూజలు చేయడం అలవాటు. నేను వారింటికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా ఒక్క హిందూ దేవుళ్ల ఫొటో కూడా లేదు. నేను దేవుళ్ల పొటో తెచ్చి పూజ చేస్తుంటే అడ్డుకుని కొట్టారు. ఎవరి నమ్మకం వాళ్లది కానీ మాకు క్రైస్తవ మతం తీసుకున్నట్లు కూడా చెప్పలేదు. ఇంకా ఇప్పటికీ జోగి రమేశ్ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. అత్తగా ఉన్న శకుంతల అనేక రకాలుగా నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టారు' అని మేఘన వివరించారు.
'కొడుకు లోపం గురించి మాత్రం మాట్లాడకుండా నిందలు నాపై మోపుతున్నారు. నేను పూజలు చేసుకునే సమయంలో అడ్డుకుని చేతిలో ఉన్న హారతి, అగర్బత్తీలు లాగి పడేశారు. మీ దేవుళ్లు కూడా ఒక దేవుళ్లేనా ఇవన్నీ కుదరదు అని ఫొటోలు బయట పడేసి నన్ను కొట్టారు. మీ దేవుడిని నమ్ముకోవడంతోనే నీకు ఇలా జరిగింది. మా దేవుడిని నమ్ముకో నీకు మంచి జరుగుతుందని చెప్పేవారు' అని మేఘన తెలిపారు.
'మతం గురించి చెప్పలేదు. కొడుకు లోపం గురించి చెప్పలేదు. వారికి ముందే తెలిసినా సంబంధం లేని నా గొంతు కోశారు. నీ అత్త తల్లిలాగా, నేను నిన్ను కూతురిలాగా చూసుకున్నా అని జోగి రమేష్ చెబుతున్నారు. అదే జరిగితే.. నేను ఈరోజు ఇలా ఎందుకు రోడ్డు మీదకు వస్తా?' అని మేఘన ప్రశ్నించారు. ఆమె గోరుముద్దులు తినిపించలేదు.. విషపు ముద్దలు తినిపించింది కాబట్టే తన జీవితం ఇలా బలైపోయిందని మేఘన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబును కలిసి న్యాయం చేయాలని కోరతామని ప్రకటించారు.