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Jogi Ramesh Family: లోపం ఉన్న కొడుకుతో పెళ్లి చేసి జోగి రమేశ్‌ నా గొంతు కోశారు: కోడలు మేఘన

Once Again Jogi Ramesh Daughter In Law Meghana Serious Allegations: కుమారుడికి లోపం ఉన్న విషయాన్ని దాచి జోగి రమేశ్‌ కుటుంబసభ్యులు తన గొంతు కోశారని మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్‌ కోడలు మేఘన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెళ్లయిన తర్వాత తనను చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారని.. అదనపు కట్నం అడిగారని ఆరోపణలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 25, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:00 PM IST
Jogi Ramesh Family: లోపం ఉన్న కొడుకుతో పెళ్లి చేసి జోగి రమేశ్‌ నా గొంతు కోశారు: కోడలు మేఘన
Image Credit: Jogi Ramesh Daughter In Law Meghana

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jogi Ramesh Family: లోపం ఉన్న కొడుకుతో పెళ్లి చేసి జోగి రమేశ్‌ నా గొంతు కోశారు: కోడలు మేఘన
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