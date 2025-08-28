Onion Price in AP: కష్టాల్లో ఉన్న ఉల్లి రైతును ఆదుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. రైతుల వద్ద ఉన్న ఉల్లి పంటను తక్షణమే కొనుగోలు చేయాలని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు. క్వింటాకు రూ.1,200 చెల్లించి ఉల్లిని కొనుగోలు చేయాలని వెల్లడించారు. గురువారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో రైతుల నుంచి ఉల్లి పంట కొనుగోళ్లపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఈ మీటింగ్కు వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి బి.రాజశేఖర్, మార్కెటింగ్ విభాగం అధికారులు ఇక్కడ హాజరయ్యారు.
ఈ క్రమంలో ఉల్లి రైతుల పరిస్థితి, ఉల్లి ధరలు ఎలా ఉన్నాయనే దానికి సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆరా తీశారు. ఉల్లి క్రయవిక్రయాలపై అధికారులతో ఆయన చర్చించారు. ఉల్లి పంట తీవ్రంగా దెబ్బ తిన్న క్రమంలో.. మహారాష్ట్రలో ఉల్లి పంట ఎక్కువ పండిన కారణంగా ధరల విషయంలో ఏపీ రైతులకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు చెప్పారు. రాబోయే 10 రోజుల్లో 5 వేల మెట్రిక్ టన్నుల మేర ఉల్లి పంట అమ్మాకానికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఉల్లి రైతుల సమస్యలపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం చంద్రబాబు మీటింగ్ లో ఈ విధంగా మాట్లాడారు. "ఉల్లి రైతులకు నష్టం రాకూడదు. క్వింటా ఉల్లిని రూ. 1200 చొప్పున కొనేందుకు ఏర్పాట్లు చేయండి. వెంటనే కొనుగోలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోండి. మార్కెట్ ఇంటర్వన్షన్ నుంచి నష్టాన్ని భరించేందుకు కమ్యూనిటీ హాళ్లను అద్దెకు తీసుకొని ఉల్లిని ఆరబెట్టాలి. ఆరబెట్టిన ఉల్లిపాయలను రైతు బజారుకు పంపిణీ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఉల్లికి రేటు వచ్చే వరకు ఆరబెట్టుకునేందుకు రైతులకు అవకాశం ఇవ్వాలి. ఏదిఏమైనా రైతు నష్టపోడానికి వీలు లేదు. అలాగే వినియోగదారులు ఇబ్బందులు పడేందుకు అవకాశం లేకుండా చూసుకోవాలి. అన్ని పంటల ధరల స్థిరీకరణ కోసం వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించాలి" అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
రైతు బజార్ల మోడరేషన్
ఏపీలోని రైతు బజార్ల సంఖ్యను వీలైనన్నీ పెంచేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. 150 నుంచి 200 వరకు రైతు బజార్లను పెంచే యోచన చేయాలని ఆయన వెల్లడించారు. రైతు బజార్లను నెక్స్ట్ లెవల్ కు తీసుకెళ్లేందుకు స్థానిక మార్కెట్ యార్డ్లోని 2 నుంచి 3 ఎకరాల భూమిని వినియోగించుకొని.. రైతులకు, వినియోగదారులకు ఉపయోగపడేలా తీర్చిదిద్దాలని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.
Also Read: Business Idea: ఒక్కసారి పంట వేస్తే చాలు..50 ఏళ్ల పాటు ఏడాదికి రూ.4 లక్షల ఆదాయం!
Also Read: Actress Turned Racer: సినిమాలు లేక రేస్ కారు నడుపుతున్న స్టార్ హీరోయిన్..ఇంతకీ ఆ బ్యూటీ ఎవరో?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook