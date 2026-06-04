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Pawan kalyan Health: పవన్ కళ్యాణ్‌కు మళ్లీ తీవ్ర అస్వస్థత.. కేబినెట్ మీటింగ్ మధ్యలోనే బైటకు వచ్చేసిన డిప్యూటీ సీఎం..ఏం జరిగిందంటే..?

Pawan kalyan suffers with severe back pain: కేబినెట్ సమావేశం జరుగుతుండగానే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రఅస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆయన మీటింగ్ నుంచి బైటకు వచ్చేశారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి జనసేన అభిమానులు టెన్షన్ కు గురయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 04, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:48 PM IST
Pawan kalyan Health: పవన్ కళ్యాణ్‌కు మళ్లీ తీవ్ర అస్వస్థత.. కేబినెట్ మీటింగ్ మధ్యలోనే బైటకు వచ్చేసిన డిప్యూటీ సీఎం..ఏం జరిగిందంటే..?
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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