Pawan kalyan left the Andhra Pradesh cabinet meeting due to back pain: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ఇటీవల ఎక్కువగా అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ఆయనకు ముక్కుకు సంబంధించిన సైనసైటీస్ సర్జరీ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయనకు రెస్ట్ అవసరం అని వైద్యులు చెప్పారు. దీంతో చాలా రోజులు హైదరాబాద్ లోని తననివాసంలో పవన్ కళ్యాణ్ రెస్ట్ తీసుకున్నారు. ప్రధాని హైదరాబాద్ కు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా పవన్ ఇంటికి వెళ్లి ఆయనను పరామర్శించారు. అంతకు ముందు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా పవన్ ఇంటికి వెళ్లి ఆరోగ్యంపై ఆరాతీశారు. ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ కోలుకున్న తర్వాత మరల అధికారిక కార్యక్రమాల్లో యాక్టివ్ అయ్యారు.
ఇటీవల తెలంగాణలో జనసేన సభ వివాదంతో పవన్ కాంట్రవర్సీగా మారారు. తెలంగాణలోని నేతలు పవన్ ను టార్గెట్ చేసుకుంటే ఆయన కౌంటర్ లు కూడా ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై సీఎం.. మంత్రులతోచర్చిస్తున్నారు. ఇంతలో పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర అసౌకర్యంకు గురయ్యారు.
వెంటనే ఆయన సమావేశం జరుగుతుండగానే మధ్యలోనే బైటకు వచ్చేశారు. తీవ్రమైన వెన్నునొప్పితో ఆయన బైటకు వచ్చేసినట్లు ఆయన పేషి అధికారులు వెల్లడించారు. అనంతరం మంగళగిరి కార్యాలయంకు వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకున్నారు. వెంటనే అధికారులు సూచనలతో వైద్యులు రంగంలోకి దిగి పవన్ కు వెన్ను నొప్పిపై టెస్టులు చేసినట్లు సమాచారం.
దీనిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. ప్రధానంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి, టూరిజం, వెల్ ఫెర్, మౌలిక సదుపాయాలు మొదలైన అంశాలపై మంత్రులతో చర్చించారు. అదే విధంగా తల్లికి వందనం నిధులు విడుదల, పలు డెవలప్ మెంట్ పనులపై చర్చలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖకు కేంద్రం నుంచి అవార్డులు రావడంతో పాటు పలుఅంశాలపై చర్చించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు పంచాయతీ రాజ్ శాఖ అధికారుల్ని సీఎం ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. మరోవైపు కేబినెట్ మీటింగ్ తర్వాత పవన్ అస్వస్థతకు గురయ్యారని తెలిసి.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ హెల్త్ పై ఆరా తీసినట్లు సమాాాచారం.
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