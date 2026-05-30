/Palnadu Railway Projects: పల్నాడు జిల్లా అభివృద్ధికి మరో ముందడుగు..ఎంపీ చొరవతో రూ.84 కోట్ల రైల్వే నిర్మాణాలను గ్రీన్ సిగ్నల్!

MP Lavu Srikrishna Devarayalu: నరసరావుపేట పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని సత్తెనపల్లి, పెదకూరపాడు నియోజకవర్గ ప్రాంతాల ప్రజలు ఎట్టకేలకు విముక్తి లభించనుంది. రైల్వే గేట్ల వద్ద నిత్యం ఎదుర్కొంటున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారానికి మార్గం దొరికింది. నరసరావుపేట ఎంపీ శ్రీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ప్రత్యేక చొరవతో కేంద్ర రైల్వే శాఖ రెండు భారీ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ల (ఫ్లైఓవర్ల) నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం రూ.84.09 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించేందుకు తలపెట్టిన ఈ పనులకు సంబంధించిన ఈ-టెండర్ నోటిఫికేషన్ను దక్షిణ మధ్య రైల్వే (గుంటూరు డివిజన్) శనివారం విడుదల చేసింది.
ఈ సందర్భంగా ఎంపీ శ్రీ లావు కృష్ణదేవరాయలు మాట్లాడుతూ.. పెదకూరపాడు, సత్తెనపల్లి పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రాఫిక్ కష్టాలను రైల్వే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లినట్లు తెలిపారు. స్పందించిన రైల్వే శాఖ వెంటనే అనుమతిలిచ్చిందని వెల్లడించారు. పల్నాడు అభివృద్ధికి సహకరించిన రైల్వే అధికారులకు ఎంపీ శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
నిర్మించనున్న ROBల వివరాలు..
పెదకూరపాడులోని రైల్వే స్టేషన్ యార్డ్ పరిధిలోని రైల్వే గేటు (LC నంబర్ 27) స్థానంలో 2-లేన్ల ఫ్లైఓవర్ నిర్మిస్తారు. అలాగే సత్తెనపల్లి - రెడ్డిగూడెం.. ఈ రెండు స్టేషన్ల మధ్య ఉన్న రైల్వే గేటు (LC నంబర్ 40) స్థానంలో మరో ఫ్లైఓవర్ నిర్మిస్తారు.
ఈ రెండు ప్రతిష్టాత్మక బ్రిడ్జిల నిర్మాణ పనులకు త్వరలోనే శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు నరసరావుపేట ఎంపీ స్పష్టం చేశారు. టెండర్ల ప్రక్రియ ముగిసిన వెంటనే పనులు ప్రారంభించి.. ఏడాదిన్నరలో వీటిని అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ బ్రిడ్జిలు అందుబాటులోకి వస్తే రైళ్లు వచ్చే సమయంలో వాహనాలు గంటల కొద్దీ ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదు. అత్యవసర సమయాల్లో అంబులెన్స్లు, ప్రయాణికులు సురక్షితంగా, వేగంగా వెళ్లేందుకు వీలవుతుంది.
