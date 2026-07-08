Vijayawada Railway sleeping pods: రైలు ఆలస్యమైతే ఫ్లాట్ ఫామ్పై గంటలు తరబడి వేచి చూసే ఇబ్బందులు ఇక లేకపోవచ్చు. ప్రయాణికుల సౌకర్యం విజయవాడ రైల్వే అధికారులు గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికుల కోసం విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్ లో అత్యాధునిక స్లీపింగ్ పాడ్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ లోని ప్లాట్ఫారమ్-1లో మొత్తం 168 స్లీపింగ్ పార్ట్స్ ను రైల్వే శాఖ ఏర్పాటు చేసింది. తక్కువ ధరలోనే పరిశుభ్రమైన సురక్షితమైన, ఎయిర్ కండిషన్ విశ్రాంతి సౌకర్యం పొందడానికి ఇది చక్కని అవకాశం గా మారింది.
లభించే సదుపాయాలు..
ప్రయాణికుల అవసరాలను అనుగుణంగా ఈ స్లీపింగ్ పాడ్స్ రూపాంతరం చెందాయి. మహిళ భద్రత కోసం ప్రత్యేక పార్ట్స్ తో పాటు, కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఉండేందుకు అణువుగా ప్రత్యేక ఫ్యామిలీ క్యాబిన్ ని కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి స్లీపింగ్ పాడ్ లోను ఎయిర్ కండిషన్ (ఏసి), వ్యక్తిగత లాకర్, హై స్పీడ్ వైఫై, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, పరిశుభ్రమైన బెడ్డింగ్ ఉంటాయి. ప్రయాణికులు చార్జీలతో వేడి నీరు ప్యాకేజీ ఫుడ్ కూల్ డ్రింక్స్ కూడా పొందవచ్చు.
చాలా తక్కువ ఖర్చుతోని ఆధునిక సేవలను ప్రయాణికులు ఉపయోగించుకోవచ్చు. మూడు గంటల వరకు కేవలం 200 రూపాయలు.. అలాగే 12 గంటల వరకు 400 రూపాయలను వసూలు చేస్తున్నారు.
నిబంధనలు బుకింగ్ విధానం..
ఈ సేవలను వినియోగించుకోవడానికి ప్రయాణికుడి వద్ద కచ్చితంగా చెల్లుబాటు రైల్ టికెట్, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు ఉండాలి. ఈ సేవలను రైల్వే స్టేషన్లో నేరుగా లేదా ఫోన్ ద్వారా ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రతి నెల లక్షల మంది ప్రయాణికులు విజయవాడ స్టేషను సందర్శిస్తుంటారు. వారిని సురక్షితమైన, పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో తక్కువ ధరకే విశ్రాంతిని అందించడమే ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ అత్యాధునిక సేవలు ప్రయాణికులకు మేలు జరగటమే కాకుండా, రైల్వే శాఖకు కూడా అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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