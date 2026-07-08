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Railway Sleeping Pods: రైల్వే ప్రయాణికలకు గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై కేవలం రూ.200లకే ఏసీ స్లీపింగ్ పాడ్స్‌లో విశ్రాంతి!

Vijayawada Railway sleeping pods: రైలు ప్రయాణికులకు విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్ అధికారులు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పారు. కేవలం రూ.200 లకే ఏసీ స్లీపింగ్ పాడ్స్‌లో విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు వీలు కల్పించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 08, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:40 PM IST
Railway Sleeping Pods: రైల్వే ప్రయాణికలకు గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై కేవలం రూ.200లకే ఏసీ స్లీపింగ్ పాడ్స్‌లో విశ్రాంతి!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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