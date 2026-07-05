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Sai Krishna Case: "నా కొడుకుని మేకులు కొట్టి చంపారు..బూడిదైనా ఇవ్వండి!" సాయికృష్ణ తల్లి ఆవేదన!

Sai Krishna Case Update: విజయవాడలో సంచలనం రేపిన గాదె సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ ఉదంతంపై ఆయన తల్లి విజయలక్ష్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. తన కుమారుడి మృతికి కారణమైన వాళ్లని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తన కుమారుడి మృతికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 05, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:07 AM IST
Sai Krishna Case: "నా కొడుకుని మేకులు కొట్టి చంపారు..బూడిదైనా ఇవ్వండి!" సాయికృష్ణ తల్లి ఆవేదన!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Sai Krishna Case: "నా కొడుకుని మేకులు కొట్టి చంపారు..బూడిదైనా ఇవ్వండి!" సాయికృష్ణ తల్లి ఆవేదన!
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