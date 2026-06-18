/Sai Krishna Case: కోర్టును ఆశ్రయించిన రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ తల్లి..పోలీసులే తన కొడుకును చంపారంటూ..

Sai Krishna Missing Case: రౌడీ షీటర్ సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ వెనుక పోలీసుల హస్తం ఉన్నట్టు ఆయన తల్లి విజయలక్ష్మి విజయవాడ రెండో ఏజీఎం కోర్టును ఆశ్రయించింది. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ కి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను క్షేమంగా భద్రపరచాలని ఆమె తన పిటీషన్ లో కోరింది. అసలు నిజాలు బయటకు రావాలంటే ఆధారాలు కాపాడడం ఎంతో అవసరమని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్పై విజయవాడ కోర్టు ఈరోజు తన తీర్పును వెలువరించనుంది.
పోలీసులపై తీవ్ర ఆరోపణలు..
విజయలక్ష్మి తన పిటిషన్ లో కృష్ణలంక పోలీసులపై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. తన కుమారుడు సాయికృష్ణ పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి తీవ్రంగా చిత్రహింసలు పెట్టారని ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలో కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో సాయికృష్ణ లాక్ అప్ డెత్ అయ్యి ఉండొచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా సీఐ నాగరాజు తన ఫోన్ బలవంతంగా లాక్కొని, దాని నుండి వేరే వాళ్లకు కాల్ చేసిన ఆమె పిటిషన్ లో పేర్కొన్నారు.
రంగంలోకి విచారణ అధికారి..
ఈ కేసును తీవ్రంగా పరిగణించిన ప్రభుత్వం దీన్ని విచారించేందుకు ప్రత్యేక అధికారిని నియమించింది. రాజమండ్రి ఎస్పీ నర్సింహ కిషోర్ను ఈ కేసుకు ప్రత్యేక అధికారిగా నియమించారు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయన ఈ రోజు కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ను సందర్శించనున్నారు.
"నా కొడుకు బతికి ఉన్నాడో లేదో కూడా చెప్పడం లేదు" అని సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. స్థానిక పోలీసులపై నమ్మకం లేదని, సాయి కృష్ణ మిస్సింగ్ పై సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని బాధితుని కుటుంబ సభ్యులకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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