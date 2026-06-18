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Sai Krishna Case: కోర్టును ఆశ్రయించిన రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ తల్లి..పోలీసులే తన కొడుకును చంపారంటూ..

Sai Krishna Missing Case: రౌడీ షీటర్ సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తుంది. ఈ కేసులో రోజుకో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంటుంది. ఈ కేసుకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 18, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:15 PM IST
Sai Krishna Case: కోర్టును ఆశ్రయించిన రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ తల్లి..పోలీసులే తన కొడుకును చంపారంటూ..
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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