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Sai Krishna Case: "బెజవాడ సాయికృష్ణ పోలీస్ కస్టడీలో చనిపోయాడు"..సిట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్‌లో సంచలన నిజాలు!

Gade Sai Krishna Case: రౌడీ షీటర్ సాయికృష్ణ హత్య కేసులో కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసును దర్యాప్తు కోసం ప్రత్యేకంగా నియమించిన బృందం తాజాగా సంచలన విషయాలను రిమాండ్ రిపోర్ట్‌లో వెల్లడించింది. సాయికృష్ణ పోలీసు కస్టడీలోనే చనిపోయాడని నివేదించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 24, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:13 PM IST
Sai Krishna Case: "బెజవాడ సాయికృష్ణ పోలీస్ కస్టడీలో చనిపోయాడు"..సిట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్‌లో సంచలన నిజాలు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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"బెజవాడ సాయికృష్ణ పోలీస్ కస్టడీలో చనిపోయాడు"..సిట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్‌లో సంచలన నిజాలు!
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