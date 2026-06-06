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School 21 In Russia: టీచర్లు, క్లాస్‌రూమ్‌లు లేని సరికొత్త 'స్కూల్ 21'.. విద్యాశాఖలో విప్లవాత్మక మార్పుల కోసం నారా లోకేష్, శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పర్యటన!

School 21 In Russia News: రష్యాలోని విన్నూత్న పాఠశాలను ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్‌తో పాటు ఎంపీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు సందర్శించారు. సాంప్రదాయ విద్యావిధానానికి భిన్నంగా, సరికొత్త సాంకేతికతతో నడుస్తున్న ఈ పాఠశాల పనితీరును, అక్కడ అనుసరిస్తున్న విద్యా పద్ధతులను నిర్వాహకులు, విద్యార్థులను వారు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 06, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:11 PM IST
School 21 In Russia: టీచర్లు, క్లాస్‌రూమ్‌లు లేని సరికొత్త 'స్కూల్ 21'.. విద్యాశాఖలో విప్లవాత్మక మార్పుల కోసం నారా లోకేష్, శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పర్యటన!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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