School 21 In Russia News: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ రష్యా పర్యటనలో భాగంగా మాస్కోలోని వినూత్నమైన భవిష్యత్ పాఠశాల 'స్కూల్ 21' (School 21)ను సందర్శించారు. పార్లమెంట్ టీడీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ ఎంపీ లావు శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలుతో కలిసి ఆయన సాంప్రదాయ విద్యావిధానానికి భిన్నంగా, సరికొత్త సాంకేతికతతో నడుస్తున్న ఈ పాఠశాల పనితీరును, అక్కడ అనుసరిస్తున్న విద్యా పద్ధతులను నిర్వాహకులు, విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
రష్యాకు చెందిన ప్రముఖ 'స్బేర్బ్యాంక్' (Sberbank) ప్రారంభించిన ఈ ఉచిత ప్రోగ్రామింగ్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ విద్యా కార్యక్రమం అంతర్జాతీయంగా ఎంతో గుర్తింపు పొందింది. ఫ్రెంచ్ కోడింగ్ స్కూల్ 'ఎకోల్ 42' రూపొందించిన వినూత్న విద్యా పద్ధతులను పాటిస్తూ, ఇంటర్నేషనల్ 42 నెట్వర్క్లో భాగస్వామిగా ఈ సంస్థ పనిచేస్తోంది.
'స్కూల్ 21' ప్రధాన ప్రత్యేకతలు
ఈ పాఠశాల ప్రపంచంలోని మిగిలిన విద్యాసంస్థల కంటే భిన్నంగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయి.
1) ఉపాధ్యాయులు, ఉపన్యాసాలు ఉండవు.. ఇక్కడ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో పాఠాలు చెప్పే టీచర్లు గానీ, బోర్డులు, క్లాస్రూమ్లు గానీ ఉండవు.
2) తోటి విద్యార్థులే ఇక్కడ అధ్యాపకులు. విద్యార్థులు పూర్తిగా గేమిఫైడ్, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత పనుల ద్వారా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటారు. ఒకరు రాసిన కోడ్ను మరొకరు పరిశీలించి, మూల్యాంకనం చేసుకుంటారు.
3) స్బేర్బ్యాంక్ ఈ ప్రోగ్రామ్కు పూర్తిగా నిధులు సమకూరుస్తుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థుల నుంచి ఎటువంటి ట్యూషన్ ఫీజు వసూలు చేయరు. ఎలాంటి ఆర్థిక భారం లేకుండా ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చదివే అవకాశం ఇక్కడ లభిస్తుంది.
4) ఈ క్యాంపస్లు ఏడాది పొడవునా, రోజులో 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటాయి. విద్యార్థులు తమ సౌకర్యాన్ని బట్టి, నచ్చిన సమయంలో వచ్చి చదువుకోవచ్చు.
విభిన్నమైన ఎంపిక ప్రక్రియ
ఈ వినూత్న స్కూల్లో ప్రవేశం పొందడానికి అభ్యర్థి గత విద్యా ప్రతిభ, డిగ్రీలు లేదా ముందస్తు కోడింగ్ పరిజ్ఞానంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. దరఖాస్తుదారులు మొదట ఆన్లైన్ కాగ్నిటివ్ పరీక్షను పూర్తి చేయాలి. పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన వారికి కొన్ని వారాల పాటు ఇంటెన్సివ్ ఆన్-సైట్ ఎంపిక శిబిరం నిర్వహిస్తారు. దీనిని ఫ్రెంచ్ భాషలో 'స్విమ్మింగ్ పూల్' అని పిలుస్తారు.
ఈ శిబిరంలో అభ్యర్థుల సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలను, క్లిష్ట పరిస్థితులకు తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరీక్షించి, వారి ప్రతిభ ఆధారంగా తుది ఎంపిక చేస్తారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఐటీ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన యువతను తయారుచేయడానికి ఇలాంటి వినూత్న విద్యా విధానాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయని ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మంత్రి నారా లోకేష్కు వివరించారు. ఈ పర్యటనలో నారా లోకేష్ వెంట నరసరావుపేట ఎంపీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయులుతో పాటు పలువురు ప్రభుత్వ అధికారులు ఉన్నారు.
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