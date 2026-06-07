Talliki Vandanam 2026: 'తల్లికి వందనం' నిధుల విడుదల తేదీ మార్పు! అకౌంట్లోకి డబ్బులు పడేది ఆ రోజే!

Talliki Vandanam List 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకం నిధుల విడుదల తేదీపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. స్కూళ్లు, ఇంటర్ కాలేజీలకు వెళ్లే విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో జమ కావాల్సిన ఈ ఏడాది నిధుల విడుదల కాస్త ఆలస్యం కానుంది. ముందుగా అనుకున్న తేదీ కంటే వారం రోజులు ఆలస్యంగా, జూన్ 19న ఈ నిధులను విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
తేదీ మారడానికి ప్రధాన కారణం ఇదే!
1) పథకంలో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ లబ్ధి చేకూరాలనేది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. ఇందుకోసం స్కూళ్ల నుండి సేకరించిన విద్యార్థుల డేటాను నిశితంగా పరిశీలించడానికి సచివాలయాలకు పంపారు.
2) ప్రభుత్వం ఈసారి కఠినమైన గైడ్లైన్స్ జారీ చేయడంతో, నిబంధనల ప్రకారం లబ్ధిదారుల అర్హతలను క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు అత్యంత పారదర్శకంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు.
3) ఈ పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 60 లక్షలకు పైగా లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. ఇంత భారీ సంఖ్యలో ఉన్న డేటాను పరిశీలించి, తుది జాబితాను ఖరారు చేయడానికి మరింత సమయం పడుతోంది.
రాష్ట్రంలో వేసవి సెలవుల అనంతరం కొత్త విద్యా సంవత్సరం జూన్ 12న ప్రారంభం కానుంది. అయితే పాఠశాలలు తెరిచే రోజే ఈ నిధులను తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని ప్రభుత్వం భావించింది. కానీ, పైన పేర్కొన్న సాంకేతిక, పరిశీలన ప్రక్రియల కారణంగా జూన్ 12న నిధుల విడుదల సాధ్యం కావడం లేదు.
తాజా సమాచారం ప్రకారం.. జూన్ 19న తల్లికి వందనం నిధులను విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తయి, అర్హుల తుది జాబితా సిద్ధమైన వెంటనే దీనిపై ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది. జూన్ 19 లేదా ఒక రోజు అటుఇటుగా నిధుల జమ కావడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
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