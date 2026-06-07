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Talliki Vandanam 2026: 'తల్లికి వందనం' నిధుల విడుదల తేదీ మార్పు! అకౌంట్లోకి డబ్బులు పడేది ఆ రోజే!

Talliki Vandanam List 2026: 'తల్లికి వందనం' డబ్బును లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి జమ చేసేందుకు ముహూర్తం ఖరారు అయ్యింది. ముందుగా అనుకున్న రోజుకు మరో వారం ఆలస్యంగా డబ్బును జమ చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 07, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:12 PM IST
Talliki Vandanam 2026: 'తల్లికి వందనం' నిధుల విడుదల తేదీ మార్పు! అకౌంట్లోకి డబ్బులు పడేది ఆ రోజే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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