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Talliki Vandanam 2026: ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్..ఈ పనులు చేయకపోతే 'తల్లికి వందనం' డబ్బులు కట్..జాగ్రత్త మరీ!

Talliki Vandanam List 2026: 'తల్లికి వందనం' డబ్బును లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి జమ చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది. జూలై 15వ తేదీ నుంచి 'తల్లికి వందనం' పథకం డబ్బును అకౌంట్లోకి జమ చేయనుంది. జూలై 15 నుంచి జూలై 17 వరకు ఈ పథకం నిధులను లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలకు ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 09, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:05 PM IST
Talliki Vandanam 2026: ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్..ఈ పనులు చేయకపోతే 'తల్లికి వందనం' డబ్బులు కట్..జాగ్రత్త మరీ!
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Talliki Vandanam 2026: ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్..ఈ పనులు చేయకపోతే 'తల్లికి వందనం' డబ్బులు కట్..జాగ్రత్త మరీ!
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