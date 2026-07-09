Talliki Vandanam 2026: ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్..ఈ పనులు చేయకపోతే 'తల్లికి వందనం' డబ్బులు కట్..జాగ్రత్త మరీ!

Talliki Vandanam List 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకం నిధుల విడుదలపై కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. స్కూళ్లు, ఇంటర్ కాలేజీలకు వెళ్లే విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో జమ కావాల్సిన ఈ ఏడాది నిధుల విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది. జూలై 15 నుంచి 'తల్లికి వందనం' నిధులను అకౌంట్లోకి జమ చేయనున్న నేపథ్యంలో అర్హులైన లబ్ధిదారులు తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన కొన్ని నియమాలను వెల్లడించింది. వాటిలో అలసత్వం వహిస్తే నిధులు అకౌంట్లోకి జమ కావని ఏపీ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
అకౌంట్లోకి డబ్బు పడాలంటే ఇవి తప్పనిసరి!
'తల్లికి వందనం' పథకం కింద అకౌంట్లోకి డబ్బు జమ కావాలంటే ముందుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాకు తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డు లింక్ చేయాలి. అలాగే బ్యాంక్ ఖాతాకు సంబంధించిన ఎన్పీసీఐ మ్యాపింగ్ను కూడా పూర్తి చేయించుకోవాలి. మీ ఖాతా ఉన్న బ్యాంకు వద్దకు వెళితే ఈ రెండు పనులను పూర్తి చేస్తారు. అది కూడా ఈ రెండు పనులు జూలై 15 లోపు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నిర్ణీత గడువులోపు ఈ రెండు పనులు పూర్తి చేయడంలో విఫలమైతే డబ్బు మీ ఖాతాల్లోకి జమ కాదు.
పైన చెప్పిన రెండు పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయడం వల్ల పథకం డబ్బు మీ అకౌంట్లోకి జమ కావడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావని ఏపీ ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. అలాగే ఏదైనా ఓ బ్యాంక్ అకౌంట్ యాక్టివ్గా ఉండడంతో పాటు ప్రతి ఏడాది ఒక్కసారైనా కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం అందజేసే ఏ పథకానికైనా కేవైసీ అనేది ఎంతో ముఖ్యం. కేవైసీ పూర్తి చేసిన ఖాతాల్లోనే డబ్బులు జమ అవుతాయని ఏపీ ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
జాబితా విడుదల..
గత నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా స్కూళ్లు, కాలేజీలు ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది తల్లికి వందనం పథకం గురించి ప్రభుత్వం తర్జనభర్జన పడుతుంది. వీలైనంత త్వరగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో డబ్బును జమ చేయాలని చూస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవలే ఈ పథకానికి అర్హులైన వారి జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. జూలై 15న ఏర్పాటు చేయనున్న పేరెంట్-టీచర్ మీటింగ్ తర్వాత ఈ డబ్బును ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు.
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