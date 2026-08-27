Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Vijayawada
  • /Tanguturu Jewellery Theft: అర్ధరాత్రి హైవేపై ఘోరం..ఒంటరి మహిళపై మత్తుమందు చల్లి..రన్నింగ్ ట్రావెల్ బస్సులో దారుణం!

Tanguturu Jewellery Theft: అర్ధరాత్రి హైవేపై ఘోరం..ఒంటరి మహిళపై మత్తుమందు చల్లి..రన్నింగ్ ట్రావెల్ బస్సులో దారుణం!

Tanguturu Travel Bus Jewellery Theft: బెంగళూరు నుంచి విజయవాడ వైపు ప్రయాణిస్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో ప్రయాణికురాలిపై మత్తుమందు స్ప్రే చేసి, ఆమె వద్ద ఉన్న రూ.40 లక్షల విలువైన 300 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించిన ఘటన తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. నెల్లూరు-ప్రకాశం జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతంలో చోటుచేసుకున్న ఈ భారీ చోరీ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:13 PM IST
Tanguturu Jewellery Theft: అర్ధరాత్రి హైవేపై ఘోరం..ఒంటరి మహిళపై మత్తుమందు చల్లి..రన్నింగ్ ట్రావెల్ బస్సులో దారుణం!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kavitha: ఆంధ్రోళ్ల ఏజెంట్‌ రేవంత్ రెడ్డి.. తెలంగాణపై సోయి లేదు: కవిత తీవ్ర విమర్శలు
2
3
4
5