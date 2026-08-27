/Tanguturu Jewellery Theft: అర్ధరాత్రి హైవేపై ఘోరం..ఒంటరి మహిళపై మత్తుమందు చల్లి..రన్నింగ్ ట్రావెల్ బస్సులో దారుణం!

Tanguturu Travel Bus Jewellery Theft: బాధితురాలి వివరాల ప్రకారం, విజయవాడలో జరగబోయే ఒక శుభకార్యానికి హాజరయ్యేందుకు వేంపాటి రాధ అనే మహిళ తన వద్ద ఉన్న 300 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను ఒక చిన్న బ్యాగులో భద్రపరుచుకుని బెంగళూరు నుంచి బయలుదేరింది. ఆమె "వేమూరి కావేరి" అనే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో ప్రయాణిస్తోంది. అర్ధరాత్రి సమయంలో హైవేపై ప్రయాణికులంతా గాఢనిద్రలో ఉన్న వేళ బస్సు వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. ఆ సమయంలో ప్రయాణికురాలిపై మత్తు కలిగించే కెమికల్ స్ప్రే చేసి, ఆమె నిద్రలో ఉండగానే ఈ నగలను అపహరించి ఉండవచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
తెల్లవారిన తర్వాత కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి బస్సు ఒక చోట ఆగిన సమయంలో, నిద్రలేచిన రాధ తన వద్ద ఉన్న నగల బ్యాగు కోసం వెతికింది. కానీ ఆ బ్యాగు కనిపించకపోవడంతో ఆందోళనకు గురై వెంటనే బస్సు సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసింది. తోటి ప్రయాణికులతో కలిసి బస్సులో గాలించగా, కొద్దిసేపటికే బస్సు ప్రవేశ ద్వారం (డోర్) వద్ద ఆ చిన్న బ్యాగు లభ్యమైంది. అయితే బ్యాగును తెరిచి చూడగా, అందులో భద్రపరిచిన రూ.40 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు మాత్రం మాయమయ్యాయి. ఉలవపాడు మండలం కోవూరు సమీపానికి బస్సు చేరుకున్న తరుణంలోనే ఈ చోరీ జరిగినట్లు రాధ గుర్తించి బస్సు డ్రైవర్కు సమాచారం ఇచ్చింది.
దీంతో రాధ బస్సును సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా కోరింది. బస్సు డ్రైవర్, సిబ్బంది వెంటనే ఆ బస్సును ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించగా, అక్కడ పోలీసులు వచ్చి బస్సులో ప్రాథమిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి రిజర్వేషన్ లేకుండా బస్సులో ఎక్కిన ఒక అపరిచిత యువకుడిపై రాధ బలమైన అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేసింది.
అతడికి కనీసం టికెట్ కూడా ఇవ్వకుండా, కేవలం డబ్బులు తీసుకుని ఖాళీ సీటులో కూర్చోబెట్టారని ఆమె ఆరోపించింది. బస్సులో సీసీ కెమెరాలు ఉంటే నిందితుడిని సులభంగా గుర్తించే వీలుండేదని బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, టికెట్ లేని ప్రయాణికుడిని ఎందుకు ఎక్కించుకున్నారనే కోణంలో ప్రైవేట్ బస్సు సిబ్బందిపై కూడా లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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